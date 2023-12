J Balvin publica fotos de sus amigos y no sale Bad Bunny: ¿respuesta al boricua?

Hace unos días, J Balvin estreno su nuevo sencillo 'Amigos', una balada de reguetón que resalta sus raíces musicales, pues varios de sus seguidores han comentado que esta canción les recuerda a sus icónicos álbumes Energía y Vibras. Sin embargo, algunas personas han manifestado que este tema también podría ser una indirecta para Bad Bunny.

Vale la pena recordar que cuando Bad Bunny lanzó su álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana", uno de los temas que más llamo la atención fue 'Thunder and lightning', pues le enviaba una indirecta al paisa.



"Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin", dice la letra. En ese momento, el J Balvin comentó que no sabía qué había pasado, pues él consideraba que eran buenos amigos.



Ahora bien, muchos creen que el paisa utilizó su nueva canción para responder al boricua, ya que para la promoción del tema compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes de quienes considera sus amigos y en ninguna sale Bad Bunny.

En las fotografías se puede ver a Maluma,Young Miko, JQuiles, Yandel, Joweel y Randy, entre otros artistas. Además, agregó el texto: "Un par de amigos para celebrar tanto cariño que ha recibido 'Amigos'".



Sin embargo, el pasado 7 de diciembre el intérprete de 'Gente' se presentó en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon y aclaró que su nuevo sencillo no tiene nada que ver con Bad Bunny.



"No tengo tiempo para eso. Siento mucho amor por el chico”, afirmó. “El amigo que conocí en ese momento era increíble, ¿sabes? Entonces, él podría estar pasando por algo”.



Además, agregó: “Lo veo como un hermano pequeño, así que es como estar enojado con tu hermano pequeño, así que no lo voy a tomar como algo personal”. “'Amigos' no es una respuesta”, concluyó.

