J Balvin vuelve a ser polémica y nuevamente es tendencia en redes sociales.



El cantante y compositor paisa publicó una foto en su Instagram en la que luce una minifalda y otros a elementos muy punk.



En el 'post', el reguetonero pidió la opinión de sus seguidores sobre la particular pinta. "¿Cuál es tu estilo favorito?", cuestionó el intérprete de 'Mi gente'.

La publicación cuenta con más de un millón de 'me gusta' y varios comentarios de caritas felices, pero el que más llama la atención es el de su pareja, Valentina Ferrer, quien aseguró "Corta siempre".



Pero la minifalda no solo llamó la atención de Ferrer, Anitta, Leny Tavarez y varias personalidades también destacaron que el 'look' número uno es el que mejor le queda al paisa.



Cabe destacar que J Balvin finalmente lució la falda número cuatro para asistir al desfile de Balenciaga en Nueva York, en el que la reconocida marca lanzó su nueva colección primavera-vernao 2023.

