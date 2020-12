Mamá de J Balvin se someterá a cirugía en la cabeza

Con preocupación recibieron los seguidores de J Balvin la noticia de que su mamá, Alba Mery Balvin, tendría que someterse a una cirugía en la cabeza. El procedimiento fue dado a conocer por el propio artista en las últimas horas.



A través de una de sus historia de Instagram, Balvin compartió una captura de pantalla de una videollamada que estaba sosteniendo con ella.



Allí se le ve con un tapabocas negro y lo que parece ser una bata de paciente de cirugía. Mientras tanto, el reguetonero tiene una expresión en el rostro que muestra preocupación.



Además, en la publicación, Balvin adjunto un letrero que reza: "Oración por mi madre!! Una cirugía en la cabeza (SIC)".



Por lo pronto, no ha dado más detalles sobre su estado de salud, pero sí continuó publicando historias en Instagram. La siguiente de ellas, con un fondo rojo, decía: "Siguen las pruebas, algo muy grande vendrá".



Después de que dio a conocer esta noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y de buenos deseos para que su madre concluya el proceso que atraviesa de forma satisfactoria.

El apoyo de Alba Mery a su hijo en temas de salud mental

En los últimos meses, Balvin ha manifestado que ha vuelto a sufrir de depresión. De hecho, ha abogado por poner en la agenda la importancia de la salud mental y su foto de perfil en Instagram advierte: "La salud mental es tan importante como la salud física".



Su madre no ha sido ajena a este proceso del artista e incluso le ha manifestado su apoyo en distintos canales. En Instagram, por ejemplo, publicó una foto suya con un mensaje acerca de las enfermedades mentales.



"Hay que buscar criterios luminosos y esos solo los podemos encontrar en los profesionales de la #SaludMental. Tener ansiedad o depresión no es sinónimo de pena o vergüenza. El alma también llora y por ello es importante hablar", escribió.



También les pidió a sus seguidores prestarles atención a estas dificultades, sobre todo durante la pandemia del nuevo coronavirus. "Hoy los invito a sacar su luz. En tiempos de pandemia es importante que contemos los unos con los otros. No estamos exentos de experiementar sentimientos que desestabilicen nuestro bienestar", añadió Alba Mery.

Tendencias EL TIEMPO