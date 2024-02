J Balvin mostró su número de celular en el 'Super Bowl': ¿qué pasa si se llama?

J Balvin ha llamado la atención de miles de personas desde el ‘Super Bowl’ 2024, luego de que diera a conocer su número de teléfono personal.

De acuerdo con lo visto en el evento deportivo, que es considerado uno de los más importantes de Estados Unidos, se presentó un comercial de una empresa de telefonía móvil que buscaba demostrar que su red no se caería ni con miles de llamadas y mensajes a un mismo número, todos en cadena.



En el video, que ya está en las redes sociales, se ve al intérprete de ‘Mi gente’, llegar a la tienda para solicitarle al vendedor una red que se adapte a su ritmo de vida.

J Balvin publicó su número de teléfono

El hombre le dice que con ‘Verizon’ incluso puede publicar su número personal y todo marchará bien, teniendo en cuenta que el juego del Supertazón era ese mismo día.



J Balvin puso a prueba a la red y miles de personas empezaron a llamarlo y a enviarle mensajes, algo que, según el comercial no desestabilizó a su empresa de telecomunicaciones.

Lo más curioso de esta publicidad es que se ha llevado a la vida real, el mismo cantante paisa dijo para ‘People en Español’ que, cualquier persona puede llamarlo y recibirá su respuesta que dura al menos un minuto.



“Lo vamos a llevar a otro nivel con una compañía como ‘Verizon’ que tiene esta cobertura (...) ¡Si llamas me vas a escuchar o si no te llamo de vuelta!”, dijo José Álvaro Osorio Balvin.



Ahora, ¿cuál es el número de teléfono al que los fanáticos pueden llamar a J Balvin?, se trata del “917-920-5445"; en redes sociales, ya hay quienes confirman que efectivamente escuchan la voz del artista una vez contestan del otro lado.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

