Valerie Domínguez y famosos colombianos que superaron el coronavirus

Jessica Cediel



“Literalmente, no huelo nada, nada me sabe, estoy congestionada. Mi hermana tiene tos y un poquito de dolor de pecho, entonces en este momento vamos a hacernos la prueba”, dijo Cediel antes de dar positivo para coronavirus.



El 21 de octubre la modelo confirmó en sus redes sociales que se había contagiado.



A principios de noviembre contó que los síntomas más difíciles de sobrellevar fueron de carácter respiratorio: “Me dieron tres episodios de falta de oxigenación, se me cerraba la nariz, el pecho, y no me entraba aire. Es lo más feo y lo más angustiante que he sentido en mi vida”, explicó en su video.