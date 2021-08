'La salud mental no es un juego': J Balvin tras la muerte de amigo cercano

El cantante de reguetón​ J Balvin, de 36 años, ha sido una de las figuras publicas abanderadas en el tema de la salud mental, después de enfrentar, en agosto del año pasado, un duro cuadro de depresión por el cual tuvo que acudir a un tratamiento psiquiátrico.



Recientemente, Michael Pereyra, un amigo cercano del artista urbano que lo ayudó al comienzo de su carrera musical, se suicidó, al parecer, tras padecer problemas de salud mental.



Ante esta lamentable situación, José se pronunció a través de sus historias de Instagram, exponiendo la historia y enviando un mensaje acerca de la importancia de tratar estas enfermedades a tiempo.



“Hoy se suicidó alguien que me dio la oportunidad cuando estaba empezando. La salud mental no es un juego y no es una debilidad, no es desagradecimiento, no es falta de Dios. Es un desbalance químico cuando es agudo, no tengan miedo de buscar ayuda profesional. Descansa en paz, Michael Pereyra”, escribió el paisa.



Recordando que él mismo ha padecido de depresión - la cual se detonó, entre otras cosas, por su contagio de covid-19 - dijo sentir empatía por todas las personas "que padecen ese infierno".



“Lloro por empatía”, dijo el artista, quien recientemente se convirtió en papá tras el nacimiento de su hijo Río, e insistió en la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesario.



"A todos esos que sirve de ansiedad o depresión, no dejen el tema pasar. Busquen ayuda profesional. No es de débiles, es de fuertes aceptar que no somos perfectos y que no tenemos control de todo", concluyó en su mensaje escrito.



En su cuenta de Twitter también se refirió a la situación. “Sigo insistiendo, háganle saber a las personas lo valiosas que son en vida, repito, en vida”, escribió.



Sigo insistiendo háganle saber a las personas lo valiosas que son en vida REPITO en vida. — J BALVIN (@JBALVIN) August 9, 2021

Esta no es la primera vez que el interprete de 'Rojo' habla sobre el tema. Además de compartir su música, el cantante suele hablar de salud mental en sus redes sociales, en las cuales asegura entender a quienes padecen ansiedad y depresión porque, en sus palabras, lo ha vivido.



En octubre de 2020 publicó una imagen junto al mensaje: “Aunque se vea de color, muchas veces está oscuro por dentro. Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos (...) Sé lo que se siente, lo vivo y entiendo a quienes lo padecen”.



De hecho, en ese año reconoció que ha tenido pensamientos suicidas varias veces en su vida y que, contrario a lo que muchos creen, no es por ingratitud con la vida, sino porque sufre de desrealización y despersonalización: dos facetas de su ansiedad.



Por esta razón, está decidido a no callar el tema si con eso consigue ayudar a personas que tengan problemas con su salud mental como él.



"La ansiedad y la depresión son una realidad. Son unas de las enfermedades más grandes actualmente. Mucha gente las sufre, y entre esa gente me incluyo yo. Hay que darle una luz de esperanza al mundo sobre el hecho de que hay formas de manejarlas por medio de la psiquiatría, de la meditación, del deporte, y no tengo problema en hablar de ello", le dijo 'el niño de Medellín' a EL TIEMPO.



