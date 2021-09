‘Es el peor ejemplo para la humanidad’: J Balvin sobre Pablo Escobar

El famoso cantante y productor colombiano J Balvin, quien ganó hace poco un premio Billboard a Canción del año por el tema ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’, habló sobre varios temas de su vida y de su carrera. En la conversación se tocó uno de los temas más álgidos de la historia de Colombia: Pablo Escobar.



En un podcast de Chente Ydrach, un comediante puertorriqueño, Balvin se refirió a la memoria del fallecido capo y su figura en Colombia.



Chente Ydrach le preguntó sobre la cultura del narcotráfico. El intérprete aseguró que “Medellín llegó a ser la ciudad más peligrosa del planeta”, en comparación con la realidad de hace años de países de Oriente Medio.



El boricua aseguró que en Puerto Rico no se sabía mucho de esa parte de la historia colombiana y que lo poco que sabe es por ver series como ‘Narcos’.



A ese comentario, el cantante respondió: “Pablo (Escobar) es el peor ejemplo que puede tener la humanidad. Se compara a Hitler”.



El intérprete de ‘Amarillo’ también agregó que es gran amigo de Juan Sebastián Marroquín, el hijo de Escobar, quien también estaba de acuerdo con la idea de que el mencionado capo “le enseñó al mundo cómo no se deben hacer las cosas”.



Desde mucho antes Balvin había comentado que sostenía una buena amistad con Marroquín, quien se cambió el nombre y se ha estado alejando del oscuro legado de su padre. Ahora es arquitecto, diseñador industrial y conferencista.



J Balvin y Sebastián Marroquín son grandes amigos. Foto: AFP/ Instagram @jbalvin

Al antioqueño también se le preguntó qué pensaba cuando alguien hacía una referencia positiva de Escobar.



Balvin aseguró: “Eso es lo más estúpido del mundo”.



Sin embargo, también comentó que era entendible que la gente tuviera esa imagen, “porque ver las películas y leer no es lo mismo que estar ahí (...) en Colombia estaba pasando real, entonces murieron muchas personas, muchos conocidos, hay mucha sangre, dolor y sufrimiento” afirmó el cantante.



Para cerrar, Balvin recordó una entrevista anterior con DJ Khaled. Comentó que en aquel entonces Khaled sacó un cuadro de Escobar y le pidió que hablara de él.



El mismo Balvin cuenta que le dijo: “Quítame eso de ahí. Eso no es Colombia, eso no somos nosotros, ese tipo no nos representa”.

Algunos internautas han comentado sobre esas declaraciones del colombiano. “En Colombia y México se ha promovido tanto la narco cultura en series películas música que es imposible desarraigarlo”, comentó uno de los usuarios.



La narcocultura evoca una estética ostentosa, llena de lujos, que ha invadido algunos aspectos de la cultura colombiana tales como la música, el lenguaje, el cine y la televisión.



La figura de Escobar y su sanguinario legado se ha reducido poco a poco. Su entronización cada vez es menor.

