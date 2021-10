‘Incita al odio’: exnovia de J Balvin lo defiende y ataca a Residente

El cantante J Balvin levantó polémica en el ámbito musical al criticar las nominaciones de los premios Latin Grammy para este año.



Residente le respondió y comparó la música del colombiano con “un carrito de hot dogs”.



Entre las múltiples reacciones sobre el tema apareció la de María Osorio. Ella fue novia de J Balvin y salió a respaldarlo contra los comentarios del exintegrante de Calle 13.



(Puede leer: J balvin estalla contra Latin Grammy: ‘no nos valoran, pero nos necesitan’).

¿Cómo empezó todo?

Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan FACEBOOK

TWITTER

Los Latin Grammy dieron a conocer la lista de nominados de la premiación que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre. El colombiano Camilo encabeza la lista, con 10 nominaciones.



A pesar de figurar en las categorías Canción del año, Canción urbana y Mejor Interpretación Reggaetón, J Balvin, cuyo nombre de pila es José Osorio, no estuvo conforme con el listado y manifestó su rechazo a la Academia Nacional de Artes y Ciencias, organizadora de los premios.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió en su cuenta de Twitter.



El trino fue eliminado de la red horas después.

Respuesta de Residente

René Pérez, conocido como Residente, publicó un video en su cuenta de Instagram con el cual criticó a Balvin por sus posiciones.



“Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, dijo el exintegrante de Calle 13.

Tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs' FACEBOOK

TWITTER

Entre lo que contestó, Residente acudió a una comparación bastante ‘particular’ para referirse a las composiciones del colombiano.



(Le recomendamos: Los memes del ‘carrito de hot dogs’ de J Balvin y su pelea con Residente).



“Tienes que entender José, es como si un carrito de 'hot dogs' se molestara y se emp... porque no se puede ganar una estrella Michelín (...) Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de 'hot dogs', que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, afirmó.

De René para José 🌭🌭🌭🌭



Residente / J Balvin pic.twitter.com/bPLyF4BvAk — Edward Peña (@Edwardpl) September 30, 2021

Asimismo, le dio un ‘consejo’ a partir de la comparación: “Si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer ‘hot dogs’ y abrir un restaurante”.

¿Qué dijo María Osorio?

María Osorio mantuvo una relación sentimental con J Balvin durante 10 años. De hecho, alcanzaron a pensar en el matrimonio.

“Sí, hubo anillo. Pensábamos en nuestro proyecto de vida juntos. Sin embargo, llegó un momento en el que me dejé de ver en ese tiempo y espacio en el que me había ubicado años atrás”, reveló a la revista ‘TVyNovelas’ hace unos años.

Un video de varios minutos, en el que se manda mucha mala vibra, se incita al odio, y denigrando demasiado el trabajo del otro FACEBOOK

TWITTER

Ambos terminaron la relación y en la actualidad son amigos. Por ello, la presentadora, también conocida como ‘La Mona’, acudió a sus redes sociales para defender al cantante de las recientes declaraciones de Residente.



(Le puede interesar: Don Omar y otros artistas que reaccionaron a comentarios de J Balvin).



“Sí, mi opinión puede estar sesgada para muchos, pero les doy un contexto: René sigue el trabajo de J Balvin, se siguen, y ha dicho que lo admira, entonces... Convertir un tweet de una opinión personal de pocos caracteres en aprovecharse y armar una gran polémica con un video de varios minutos, en el que se manda mucha mala vibra, se incita al odio, y denigrando demasiado el trabajo del otro, en vez de… mandar un DM? (sic)”, escribió en su 'stories' de Instagram.

Ella tiene cerca de 250 mil seguidores.

Osorio continuó la arremetida contra René al decir que no sabía cómo clasificarlo, si como “un genio laboral por aprovechar el momento y hacerse visible que, por cierto, lo necesita mucho ... o la persona más maquiavélica del mundo”.

Luego la mujer subió un pantallazo de la cuenta de Instagram de Residente. En la imagen se puede ver que el video de respuesta a Balvin fue removido del perfil. Al respecto, ella comentó: “El hecho habla por sí solo”.



(Además: Residente borró video en el que respondía a J Balvin por Latin Grammy).



En la mañana de este jueves, Osorio volvió a referirse al tema en sus historias e hizo una broma con los ‘hot dogs’.

“Que Dios bendiga los hot dogssssss, pusieron al resto del mundo a hablar de COLOMBIA sin mencionar el narcotráfico y nos puso a bailar (sic)”, escribió.

Más noticias

- J Balvin y la sutil pero clara respuesta que le dio al mensaje de Residente.

- J Balvin y Residente: eternas peleas del reguetón con los Latin Grammy 2021.

- Yotuel, de Orishas, lima asperezas con J Balvin tras duro mensaje.

Tendencias EL TIEMPO