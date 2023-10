J Balvin estrena 'Colmillo', su nueva canción con Young Miko y Jowell & Randy

J Balvin es uno de los artistas colombianos de la música urbana más reconocidos en el ámbito internacional durante los últimos años, con cada uno de sus nuevos sencillos y colaboraciones, el paisa sorprende a sus millones de fanáticos.

Recientemente, el paisa dio a conocer su más reciente colaboración, titulada ‘Colmillo’, en este sencillo el reguetonero se unió a los artistas Young Miko y Jowell & Randy, además el reconocido productor Tainy, también participó en la creación de lo que se espera sea un nuevo éxito musical.

José Álvaro Osorio Balvin, quien actualmente tiene 38 años de edad, estuvo varios años alejado del mundo de la música, tras el nacimiento de su primogénito, Río. Sin embargo, ahora está de regreso y con sus recientes lanzamientos promete volver a conquistar los escenarios del mundo.



En los últimos días, J Balvin compartió una serie de fotografías en sus redes sociales, en ellas estaba acompañado de Young Miko, Jowell y Randy y el productor puertorriqueño Tainy, allí anunció el lanzamiento de ‘Colmillo’.

‘Colmillo’ fue lanzada este miércoles, 11 de octubre y dura 4 minutos y 58 segundos, así mismo, está divisas en dos partes, la primera es una novedosa propuesta electrónica donde la Baby Miko y J Balvin hacen un complemento, el reguetón se siente en la segunda parte de la canción, donde el paisa y los puertorriqueños versean en su propio estilo.

Letra de ‘Colmillo’

Ah, ah, ah

Se puso palgo

Dame con algo o me salgo

Se puso palgo

Dame con algo o me salgo

No tose, a ti yo te he visto ante'

Hoy 'tá bien, bien mojá', hay sitio siempre pa' darte

Se puso palgo, dame contacto

Dame con algo o me salgo

Hay sitio siempre pa' darte

Se puso palgo, dame contacto

Dame con algo o me salgo

Gistro fuera del jean, ella sabe que es una fashion killa (Fashion killa)

To' los día' en el gym (Gym), ese booty cada vez más bigga (Bigga)

Mhm (Mhm), ese booty cada vez más bigga (Bigga)

Ajá (Ajá), mhm (Mhm)

El sencillo tiene más de 100 mil reproducciones. Foto: Imagen tomada de Instagram @jbalvin

Y yo que tengo ganas, tú me has visto antes

Esto es sencillo, yo quiero darte colmillo

Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes

Que te dé rastrillo, que te quedes conmigo

Yo que tengo gana', tú me has visto ante'

Esto es sencillo, ma, quiero darte colmillo

Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes

Que te dé rastrillo, yeah, quédate conmigo

Gistro fuera del jean, ella sabe que es una fashion killa

To' los día' en el gym, ese booty cada vez más bigga

Mhm, ese booty cada vez más bigga

Ajá, mhm



Yo que tengo gana', tú-tú me has visto ante'

Esto es sencillo, ma, quiero darte colmillo

Sé-Sé que estás bellaca, no sé si tú aguantes

Que te dé rastrillo, que te quedes conmigo

Dame con algo o me salgo

Salgo, salgo, salgo, salgo

Salgo, salgo, salgo, sa-sa-sa-sa—

Se puso palgo, dame contacto

Dame con algo o me salgo

Se puso palgo, dame contacto

Dame con algo o me salgo



Sube temperatura, yo sé que quiere contacto

Quiere que la azote, ese es el punto, mami, exacto

Yo nunca me retracto

Nena, ¿what the fuck?, quiere que le dé impacto

Yo cometo el acto bellaco

Y qué chimba tú me chinga'

Hágale pues, trépate como chiringa

Y si te pasa', tú va' pa' casa

Y te lo doy, te lo doy, no te me rinda', baby girl

Se puso palgo, dame contacto

Dame con algo o me salgo, ah

Se puso palgo, dame contacto

Dame con algo o me salgo

Yeah, ¿qué?, yeah, yeah

Mic check, guatauba

En Ferrari negro, mai, vamo' por Aruba

Perreando en el Triángulo 'e Bermuda'

Quiero que la gente soltera copa' y botella' suban (Suban)

Que estamo' más chillin' que un Buda

Bien bellaco, yo con las Travis, tú en los taco'

Usa combi de Victoria y del Versace me lo saco

Desenmoño, lo destapo, panty al suelo, esto e' un atraco

Te-Te-Te voy a partir como el intro de Los Capo'

Reggaetón de Carola, super nota en la consola

Siempre volando Paquito, mezclo whiskey con la rola (Rola)

En el jet ski a dosciento', se moja sola (Sola)

Y me abre las pierna' y se ve la supernova (-nova)

Esto es de hace tiempo, esto no es por moda

Fuck the police, OG, que se joda

Ella no es boba, te estudia mientra' enrolas

Yo no la amo, pero el culo me enamora (Jowell)

Si-Si llego a meterte, eh, la nota y guayar eso

Chingarte a ti

Comerte, eh, chingar, te di un beso

Mojarte ahí

Meterte, eh, la nota y guayar eso

Chingarte a ti

Comerte, eh, chingar, te di un beso

Mojarte ahí

Ah, quedan invitada'



Es con los diose' del perreo, no es ningún cuento de hada'

Ah, ah, si quiere' entonce' con la cara 'e mala

Pa' arrastrarte del cuarto a la sala

Tan rico es darte beso' 'esnúa (Sí)

Me gusta tu piquete y tu flow de frontúa' (Wuh)

Ay, ¿qué importa que ella sea guillúa'? (No, no)

Me gustan chiquitita, así, que sean nalgúa', oh

Ubícate, señora

Llegué de llamar, que pa' su hija no hay hora (No, no)

Si va' descarrilá', te la voy a parquear (What?)

La vo'a virar pa'trá' (What?), la vo'a dejar juqueá'

Jajajaja

Yo, Tainy

Más perreo, más perreo

