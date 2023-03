‘El show de las Estrellas’ es un icóno de la televisión colombiana por haber estado más de 50 años impulsando la carrera de los artistas emergentes en el país. Por este programa han pasado cantantes que hoy son uno de los referentes de la historia musical latinoamericana.



Shakira, Karol G, Andy Montañez, Vicente Fernández, José José, Amanda Miguel, entre otros compositores, han transmitido sus composiciones por medio del micrófono del mítico presentador y periodista Jorge Barón, quien además de haber conducido el programa desde 1969, también fue el director.

J Balvin tampoco fue ajeno a caer en los encantos del show y, tan solo con dos años de vida artística, apareció para recibir la ‘patadita de la buena suerte’, una costumbre que Barón tenía en su espectáculo para aquellos cantantes que apenas inician en la industria.



En aquella presentación, el antioqueño expresó que desde muy pequeño estaba en la música y que la influencia del hip-hop y el rap fue importante para iniciar en el reguetón, el cual para él es el género ideal “para que los raperos latinos se den a conocer en el ámbito comercial”.



Pues bien, todo parece indicar que la emblemática ‘patadita’ le sirvió para llegar a lo más alto del mundo de la fama, pues desde que inició cantando en colegios y discotecas no ha parado de crecer, llegando a ser pieza fundamental en eventos como los premios Grammy, VMA’s y los Billboard.



“Obligado, ¿Ustedes qué piensan, que necesitamos la ‘patadita’? La llevo buscando desde hace varios añitos”, expresó José Álvaro Osorio, nombre de pila del intérprete de ‘Ginza’, ante el público del ‘Show de las Estrellas’.



