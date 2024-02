J Balvin despide a su perro Enzo: 'Lo frágil que es la vida'

J Balvin anunció la muerte de su perro, Enzo, a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde sus amigos, celebridades y seguidores le extendieron su sentido pésame por la partida de uno de los miembros más importantes de su familia.



Al parecer, el akita tuvo que ser ingresado al hospital veterinario, luego de que el reguetonero notara que su salud descendía, el pasado sábado 3 de febrero. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, este falleció en la noche del domingo.

Según contó el paisa en algunas de sus historias de la red social, horas antes a la muerte de su perro, este lo acompañó durante 14 largos años, mientras crecía en su carrera profesional, y los dos formaron una familia con Valentina Ferrer, la actual esposa y madre del hijo de Balvin.



(Le puede interesar: Foto de Britney Spears junto a J Balvin y Maluma crecen rumores de una colaboración ).



“Estuvo 14 años conmigo; desde la primera vez que me fui a vivir a una casa solo, el ‘man’ creció conmigo. Me ha acompañado hasta el día de hoy en todos los momentos, pero ayer (sábado) estaba muy mal, no podía caminar, no podía reconocer a nadie".



Y añadió: “Normalmente, a un perro como ‘Enzo’, cuando es grande, la expectativa de vida es de 12 a 14 años y quiere decir que aguantó hasta lo máximo y que chimba la gente muy pendiente de eso. Los amo mucho", señaló el artista antes de enterarse de la partida de su gran amigo.

Horas después de su mensaje, el intérprete de 'Si tu novio te deja sola' les anunció a sus seguidores y amigos el deceso de su perro: "Acaba de morir Enzo, mi gran parcero y me queda la tranquilidad de haberlo disfrutado, de darle todo el amor y todo el cariño. A veces se nos olvida lo frágil que es la vida..., somos simplemente carne", finalizó el cantante con melancolía.



(Siga leyendo: J Balvin estrena 'Colmillo', su nueva canción con Young Miko y Jowell & Randy).



Así mismo, compartió a modo de recuerdo algunas de las hazañas del animal, que destacaron sus habilidades para siempre estar junto a sus dueños de todas las maneras posibles, incluso si aquello implicara alcanzar chapas de puertas sin problemas para abrir las puertas.

Posteriormente, en la tarde del este lunes, el antioqueño subió un carrete de fotos con algunas de las fotos más icónicas del enorme ejemplar, desde que era un cachorro hasta la actualidad, junto a una sentida dedicatoria que evidencia la tristeza y la intensa gratitud por parte del artista al hacia Enzo, tras haberlo protegido y acompañado todos estos años.



"Enzo llegó a mi vida a ponerle color, fueron 14 años en los que me dio el privilegio de tenerlo cerca, de verme crecer, caer y subir. Empezó siendo mi hijo y terminó siendo mi abuelo. Ya sabemos que sus años cuentan diferente, por eso solo me dio sabiduría, me enseñó cómo aprender a guardar silencio y a saber escoger mis batallas, la lealtad y la majestuosidad de vivir al servicio, como siempre lo hizo conmigo, mi familia y mis amigos".



(Lea también: J Balvin vendió 740 tenis Air Jordan en solo un día: ¿cuánto valen las zapatillas?).



Y agregó: "Ya no estás en este plano físico, pero tu energía está con nosotros. Gracias por cuidar de mi familia y de Valentina en su embarazo como todo un guardián. De acompañarme en todos mis momentos de forma incondicional. Descansa en paz.

El cielo está de fiesta, estoy seguro, Rey", finalizó el colombiano en la publicación.

J Balvin: de 'Éxtasis' a la fama mundial en la música latina

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias