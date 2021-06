¿Cuál es el significado del nombre unisex del hijo de J Balvin?

Mucho se ha especulado en redes sociales luego de que el reguetonero colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer confirmaran su embarazo, posando para la portada de abril de la versión latinoamericana de la revista 'Vogue’.



(Le puede interesar: Marbelle y Carla Giraldo son criticadas por su actitud en ‘MasterChef’).

Recordemos que la pareja lo había mantenido en secreto y no se había pronunciado al respecto sobre los rumores del embarazo de la modelo que fue Miss Argentina 2014.



Usuarios de diferentes redes como Twitter e Instagram siguen intrigados por saber cómo se llamará el bebé, que se espera nazca en los próximos meses.



Su fecha de llegada no ha sido confirmada, ya que desde el inicio se ocultó el embarazo y hace apenas dos meses la pareja corroboró la información.



Sin embargo, cada vez toma más fuerza el rumor de que el nombre del primer hijo de la pareja será ‘Rio’. Información que fue revelada por la también cantante colombiana Karol G a través de un comentario en Instagram.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



Además de esto, es importante resaltar también que el intérprete de ‘Rojo’, ‘Mi gente’ y ‘X’ compartió algunas fotografías, a través de sus historias, en las que se le veía en uno de sus vehículos.



Lo que llamó la atención de los internautas fue que en su mano derecha tenía una pulsera conformada por botones de letras que juntos escribían la palabra ‘Rio’.



De igual manera, su padre, Álvaro Osorio, compartió una fotografía en Instagram en la que se ve una de la manos del cantante con la manilla que dice 'Rio' puesta. “La razón de mi vida: los hijitos @jbalvin”, escribió el progenitor del paisa.



(Lea también: Sara Corrales terminó en urgencias debido a una intoxicación).

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).

Significado del nombre

De acuerdo con el portal español ‘Bekia’ este nombre es unisex, ya que puede usarse tanto para niños como niñas. Dato que se ajusta al hecho de que la pareja no ha revelado aún de manera oficial el sexo de su hijo.



Su elección se sumaría a la tendencia actual de elegir nombres neutros o con modificaciones mínimas a partir del género. Este concepto sigue cobrando fuerza en medio de una generación que no se rige tanto por las construcciones sociales.



Este nombre no es tan común en Colombia, aunque sí lo es en países europeos como España, Francia y Reino Unido. También se ha popularizado debido a que en la serie española ‘La Casa De Papel’ hay un personaje llamado de la misma forma.



Los seguidores de la pareja siguen celebrando la llegada en camino del nuevo integrante de la familia Osorio Ferrer, quien acompañará al “hijo” canino que ya tienen llamado ‘Enzo’.



(Nota relacionada: Así se veía Luisa Fernanda W antes de ser famosa).



Tendencias EL TIEMPO