Críticas a J Balvin por hablar de #SOSCuba y no del Paro Nacional

Desde el pasado fin de semana los hashtags #SOSCuba y #CubaLibreYa han sido tendencia en Twitter debido a la situación que enfrenta la isla. De hecho, medios de la magnitud de ‘BBC’ documentan esta movilización como ‘la mayor protesta masiva de su historia reciente’.

Y es que, por primera vez en unos 60 años, miles de personas salieron a las calles pidiendo el fin de la dictadura.



(Le puede interesar: Protestas en Cuba: 3 claves para entender las manifestaciones).



Las protestas iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños y se esparcieron por el resto del territorio. Los ciudadanos se movilizaron bajo la premisa de que Cuba atraviesa la mayor crisis económica y de salud, agravada por la pandemia del nuevo coronavirus.



“No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos”, le contó un joven manifestante a ‘BBC’.

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre sostiene un cartel con la consigna "Las calles son de los revolucionarios". Foto: Adalberto Roque. AFP

En medio de esta coyuntura, varios artistas de talla internacional se pronunciaron frente al tema. Es el caso del actor español Paco León y de los cantantes Residente, Daddy Yankee y J Balvin.



De hecho, un trino del colombiano en el que puso el hashtag #SOSCuba fue la manzana de la discordia entre los internautas, quienes le criticaron que se haya pronunciado sobre la situación en Cuba cuando tardó en hacerlo en el marco del paro nacional que se desarrolló en Colombia.

“Fuerza para Cuba y espero salgan de esta situación, pero cuando el pueblo colombiano te necesitaba ¿dónde estabas?”, “Como siempre, ven lo de afuera, pero lo de aquí nunca” y “Cuando se trata de Colombia se hace el ciego, conciencia selectiva”, fueron algunos de los comentarios.



La situación también se prestó para que varias personas cuestionaran la empatía de los mismos colombianos hacia el pueblo de Cuba, por lo que surgieron respuestas como esta, en la que una usuaria aclaró: “El asunto no es contra ustedes, es contra un artista que solo apela al patriotismo cuando le conviene, no cuando su país lo necesita”.

Amigos cubanos aclaro que muchos colombianos los acompañamos en su situación y deseamos que su voz llegue a todo el mundo de la manera pertinente. El asunto no es contra ustedes, es contra un artista que sólo apela al patriotismo cuando le conviene, no cuando su país lo necesita. — Angie Acosta (@angieacostam_) July 12, 2021

¿Cuál fue la posición de J Balvin frente al paro nacional?

En mayo de este año, el paisa fue señalado por su silencio ante las manifestaciones del 28 de abril.



Hubo presión por parte de sus seguidores en redes sociales y, finalmente, publicó un video hablando del tema, que también fue criticado porque fue evidente que estaba leyendo.



(Siga leyendo: J Balvin rechaza ataque de los que le dicen 'tibio' por paro nacional).

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Por ello, J Balvin se tomó sus historias de Instagram para expresar su posición y zanjar el tema.



“Si opino, soy tibio, si no opino, no tengo empatía, ¿entonces?. Está claro que hay una injusticia. La gente está sufriendo, gente inocente que está luchando está muriendo en las calles por la fuerza pública. No quiere decir que todo el mundo que esté en la calle sea vándalo o que todos los policías sean asesinos. Así como hay gente buena, hay gente mala. No se puede generalizar, ¿por qué queremos seguir polarizando y dividiendo al pueblo?”, declaró.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO