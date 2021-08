J Balvin genera polémica con su nueva canción 'Perra'

El próximo 10 de septiembre se estrena el nuevo álbum musical del colombiano José Álvaro Osorio, mejor conocido como 'J Balvin'. Mientras los fanáticos esperan por su nueva apuesta musical, la cual se llamará 'José', el paisa lanzó el sencillo 'Perra' en colaboración con la trapera dominicana Tokischa.



Tras su lanzamiento, este 26 de agosto, la canción ha dado mucho de qué hablar. Actualmente cuenta con más de 700 mil reproducciones en YouTube y miles de fanáticos señalan que su particular ritmo los ha puesto a bailar; sin embargo, otros han indicado que no les gustó la letra del sencillo.

"Yo soy una perra en calor, 'toy buscando un perro pa' quedarno' pegao'. Ey, eres una perra en calor, que está buscando un perro pa' quedarte pegá'", dice un pedazo del tema que ya tiene 55 mil 'Me gusta' en la plataforma.



Con esta colaboración, que ha sido aplaudida y también rechazada, el paisa está explorando nuevos ritmos del genero urbano.



Hace poco sacó junto a Daddy Yankee 'Tata remix', la cual es un 'drill' (género musical originado en la década pasada en Chicago, Estados Unidos). Ahora, con este nuevo tema, está explorando el dembow (ritmo​ musical originario de Jamaica que se desarrolló a mediados de la década de 1980).



Para el lanzamiento de 'Perra', el cantante compartió en Instagram - red social en la que tiene más de 48 millones de seguidores - una ilustración de él y de Tokischa 'convertidos' en canes. "Bajamos truchos de Medallo pa' Republica Dominicana", escribió en el post.



En YouTube la mayoría de comentarios son positivos: "J Bavin intentó encarrilar a Tokisha y en vez de eso terminó desacatándose él", "¿Balvin en dembow? Sí señor, himno asegurado", "Esto sí es un tema pa' 'perrear'".



Sin embargo, en Twitter algunos internautas señalan que no es una canción de su agrado, indicando que fue "demasiado" y que la letra es "horrible".



Opino igual…. ¿Que le pasó? horrible la letra. — Alejandra Quintero (@MalejisKint) August 29, 2021

El antioqueño también anuncio recientemente el lanzamiento de 'José', su nuevo álbum que se une a su amplia discografía, compuesta por 'Colores' (2020), 'Oasis' (2019), 'Vibras' (2018), 'Energía' (2016) y 'La familia' (2013).



"El concepto de este álbum soy yo. Es mi álbum. J Balvin es José. Esto es lo que me gusta y lo que amo hacer”, expresó en una entrevista con 'Today Show'.

