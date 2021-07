J Balvin, Bad Bunny y trabajos de otros cantantes antes de ser famosos

Probablemente, la vida de muchas personas esté llena de altibajos, pero en el caso de los cantantes estas situaciones captan un poco más la atención de los focos mediáticos debido a que estos individuos son figuras públicas.



Estas historias de vida están llenas de un carrusel de emociones que parece no detenerse, pero hay momentos que, sin duda, han quedado marcados en el corazón de estos músicos.



Por ejemplo, en lo que trabajaron antes de ganar reconocimiento y fama.

(Siga leyendo: Famosos colombianos que encontraron su 'media naranja' en el exterior).

J Balvin

José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como ´J Balvin´, nació el 7 de mayo de 1985 en la ciudad de Medellín.



De acuerdo con un artículo de EL TIEMPO, este cantante de música urbana comenzó su trayectoria musical a los 14 años, cuando cantaba en reuniones familiares y otros festejos a los que era invitado.



Pero antes de ser famoso, Balvin trabajó pintando casas en la ciudad de Miami y en su momento habló sobre esta etapa de su vida a través de un 'post' en Instagram.



“Recuerdo que hace unos años mi papá me prestaba su carro. Pintaba casas en Miami y ahora ando viviendo un sueño. Muchas veces, mi exnovia me invitaba a comer”, puntualizó.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? Aquí puede ver la publicación).

De acuerdo con la revista ‘Vogue’, en total, este músico ha sido nominado a casi 400 premios, de los cuales ganó unos 100. Entre estos se destacan cuatro Latin Grammys y ocho Billboard Latin Music Awards.

Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como 'Bad Bunny', nació el 10 de marzo de 1994 en el municipio de Vega Baja, en Puerto Rico.



Según un artículo de la revista 'Vogue', 'el conejo malo' incursionó en la música con su participación en los shows de talentos de su escuela, pero antes de dedicarse por completo al canto también estudió en la universidad y trabajó en un supermercado.



De acuerdo con el medio citado, Bad Bunny alcanzó a cursar algunas materias de la carrera de Comunicación Audiovisual, en la Universidad de Puerto Rico,



Paralelamente, trabajó en la cadena de supermercados Econo.



En su momento, Jorge Pabón, locutor y comediante, compartió una publicación en su cuenta de Instagram para mostrar a Bad Bunny en su antiguo trabajo.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? Aquí puede ver la publicación).

En la actualidad, este cantante puertoriqueño es uno de los más reconocidos y sus canciones 'Callaita', 'Dakiti' y 'Yonaguni' han puesto a bailar a centenares de personas.

Madonna

Madonna Louis Verónica Ciconne, mejor conocida como 'Madonna', nació el 16 de agosto de 1958 en la ciudad de Bay City, en Estados Unidos.



De acuerdo con un artículo de la revista 'Vogue', antes de convertirse en 'La Reina del Pop', esta cantante estadounidense trabajó de mesera en un local de Dunkin Donuts, en la ciudad de Nueva York.



En paralelo, la cantante tomó clases de baile y también empezó a trabajar como bailarina en shows de otros músicos.

Facebook Twitter Linkedin

'La Reina del Pop' trabajó de mesera en un local de Dunkin Donuts y también fue bailarina en shows de otros músicos. Foto: Efe

Desde entonces, Madonna estuvo involucrada en el mundo de la música y en la actualidad es la cantante con más ventas de discos en toda la historia con 300 millones.

(De interés: Alejandro Riaño, su familia y el malestar por cuenta de la Feria Buró).

Harry Styles

Harry Edward Styles, mejor conocido como Harry Styles, nació el 1 de febrero de 1994 en la ciudad de Bromsgrove, situada en el condado de Worcestershire, en Inglaterra.



Según un artículo de la revista 'Chic', en su momento, el exintegrande de One Direction trabajó en una panadería del condado de Cheshire.



Incluso, durante el rodaje de 'One Direction: This is Us', un documental sobre este grupo musical, Styles visitó el local en el que trabajó y saludó a sus antiguas compañeras.

harry en la panadería pic.twitter.com/Zk6kKocaPt — sof ♡ (@gryfflwt) August 4, 2020

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? Aquí puede ver la publicación).

Por aquel entonces, en declaraciones para el medio inglés 'Daily Mirror', Simon Wakefield, jefe del cantante, comentó: “Él fue nuestro empleado más amable y los clientes también lo decían. Su trabajo consistía en atender a los clientes, trapear el piso, limpiar el mostrador y también las bandejas”.



Tras esta experiencia laboral, Styles audicionó en la versión inglesa del 'Factor X' y el resto es historia.

Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como 'Shakira', nació el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Barranquilla.



De acuerdo con un artículo del medio peruano 'El Comercio', Shakira trabajó como actriz antes de convertirse en una reconocida cantante, pues en 1994 protagonizó la telenovela colombiana 'El Oasis'.



En esta producción encarnó al personaje de 'Luisa María', la hija de un terrateniente poderoso que se enamoraba de un hombre que era parte de una familia enemiga.

Facebook Twitter Linkedin

Antes de convertirse en una cantante reconocida, Shakira trabajó la telenovela colombiana 'El Oasis'. Foto: Cenpro TV

Un año después de su participación en este programa de televisión, Shakira lanzó su primer álbum titulado 'Pies Descalzos' y desde entonces unió su vida con la música.



(También puede leer: Directora de Feria Buró se disculpa: 'soy una humana en aprendizaje').

Nicki Minaj

Onika Tanya Maraj, mejor conocida como Nicki Minaj, nació el 8 de diciembre de 1982, en Trinidad y Tobago.



Según un artículo de la revista '¡Hola!', Minaj trabajó como mesera en un local de comida de mar llamado 'Red Lobster'.



En su momento, en el programa 'The Tonight Show', la cantante reveló que fue despedida de varios locales de dicha cadena de restaurantes aunque no especificó las causas.

Red Lobster invite Nicki Minaj to take her job back after her retirement announcement. pic.twitter.com/wSawkRfzHQ — ONIKA FORCE (@OnikaForce) September 6, 2019

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? Aquí puede ver la publicación).

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias