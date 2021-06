J Balvin apoya a Ricky Martin en mensaje contra homofobia

A través de la red social Instagram, el cantante puertorriqueño Ricky Martín publicó dos fotos y dedicó unas palabras en el marco del día del orgullo LGBTIQ+.

Ricky Martin quiso mostrar su lado más vulnerable al contar una experiencia que había vivido. Según el cantante, recientemente subió unas fotos junto a su esposo, debido a una edición especial de una revista, y frente a estas, muchas personas dejaron de seguirlo.



"Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser", cita la publicación.



Pese a esta situación, asegura que siente paz al poder celebrar a su familia, y lo motiva a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren a causa de la falta de aceptación.



Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 1.4 millones de me gusta y más de 52.000 comentarios, de los cuales, entre los más destacados, quizá el más, está el de J Balvin, quien le escribió: "Tú eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo!! Te amo".

Comentario J Balvin a publicación de Ricky Martin. Foto: Tomado de Instagram @ricky_martin

El mensaje ha sido aplaudido y comentado por cientos de usuarios en la red social. El comentario cuenta con más de 19.000 me gusta.



REDACCIÓN EL TIEMPO

