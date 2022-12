Iván Zuleta, el reconocido artista vallenato y antiguo acordeonista de Diomedes Díaz, habló en una presentación religiosa en El Cedro, Córdoba, sobre su conversión al cristianismo, registrada en video por el canal musical cristiano ‘KalPro’.

Durante el evento, realizado el pasado 4 de diciembre, Zuleta confesó que la religión le ayudó a dejar de lado los excesos que ha tenido a lo largo de su carrera, asegurando que, incluso, logró salvar su vida.

“Comencé a conocer la fama antes que la cédula de ciudadanía. Gané aplausos, pero también con eso vinieron los excesos y los abusos con la salud; hasta el punto de que me hablaban y creía que, porque era reconocido en el gremio musical, era intocable, pero intocable solo es Dios. Nosotros los hombres somos débiles por naturaleza”, confesó el artista.

Zuleta también admitió que la vida de excesos hizo que llegara al punto de que su corazón funcionara en un 20 por ciento, haciéndolo creer que le harían una cirugía a corazón abierto.

“Yo sabía que esto era un mensaje de Dios, me estaba haciendo un llamado, el cual recibí con todo el gozo del mundo. Hoy me doy cuenta que sin licor se vive mejor. No solo tenemos talento para cantarle al mundo, el talento pertenece al que nos lo dio”, expresó.

Luego de su presentación en el convento, Zuleta no desaprovechó la ocasión para admitir que fue la primera vez en mucho años que se subía a un escenario sin tragos encima: “Primera vez en treinta años de carrera artística que me subo a una tarima sin trago. Primera vez que le canto a un público tan selecto, porque son mis hermanos en Cristo”.

Finalmente, el artista cerró el evento entonando versos religiosos: “Para él serán mis cantares, para él serán mis cantares, para él es la vida mía. Dios permita y la alegría se mude pa’ sus hogares”.

