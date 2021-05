Iván y sus Bam Band pide ayuda para sus padres contagiados de covid

Iván Sánchez Vásquez, vocalista del grupo de música tropical colombiana ‘Iván y sus Bam Band’, fue una de las voces más sonadas y bailadas en el país a finales de los años 90 y principios del 2000.



El intérprete de éxitos como ‘Lo grande de ayer, la locura de hoy’ y ‘De punta a punta’ compartió en el programa ‘Lo sé todo’ que sus padres están internados tras ser diagnosticados con coronavirus.



Según su versión, la primera en contagiarse fue su hermana, quien es química farmacéutica y, a pesar de aislarse para prevenir el contagio, sus padres terminaron adquiriendo el virus.



“Mis viejos se contagiaron y mi mamá entró la semana pasada (al hospital) y no le dieron salida porque tenía una temperatura alta. Finalmente la cosa se complicó y tuvieron que pasarla a una UCI”, comentó el artista.



Su padre, Antonio José Sánchez Castellanos, estuvo aislado durante ocho días en su vivienda, sin embargo, el pasado 2 de mayo tuvo que ser internado en la Clínica Palermo, en Bogotá, debido a que estaba saturando por debajo de los niveles normales.



“Su oxigenación estaba en picada, estaba saturando únicamente 47, cuando se supone que debe estar sobre 95. En este momento la realidad del hospital es que las camas están al tope, no hay una cama UCI disponible. Pido que si, de pronto, podemos conseguirla en otra clínica sería fabuloso”, solicitó Iván, angustiado por el estado de salud de su progenitor.



En el programa compartió también que está en un mal momento económico debido a las afectaciones por la pandemia, pues no ha podido dar conciertos.



“En el 2020 tuve ahorros del 2019, pero aun así tuve que vender el carro. Montamos una empresa con la familia, precisamente de productos de bioseguridad, pero finalmente eso se cayó porque la gente no siguió comprando alcohol y geles”, comentó.



