En medio de vítores, aplausos y hasta lágrimas, el exfutbolista y comentarista deportivo Iván René Valenciano retornó a su trabajo como panelista del programa ‘Saque Largo’ del canal ‘Win Sports’, luego de estar unos cuantos días hospitalizado.



“Agradecerles a todos por ese apoyo y ese respaldo, siempre estuve en una situación bastante difícil, bastante complicada. Les soy sincero, no pensaba volver porque la situación fue bastante complicada”, fueron las palabras con las que el ‘Bombar’, como también es conocido Valenciano, anunció su regreso a la televisión.

La nostalgia y la alegría de tener nuevamente a Valenciano fungiendo como panelista deportivo no pudo ser pasada por alto por sus compañeros. Tanto el exfutbolista Julián Téllez como los periodistas Sheyla García, Guillermo Arango y Eduardo Luis López se mostraron conmovidos con el regreso de uno de los máximos goleadores del fútbol profesional colombiano. Abrazos, elogios y, por supuesto, lágrimas inundaron el set de grabación del programa.

🔥 ¡Pero mira que emoción, pero mira que alegría, pero mira estas lágrimas de felicidad! 🥺



BIENVENIDO DE VUELTAAAA @Ivan9Valenciano 💣#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/YIJRn5MB3o — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) September 26, 2022

El exfutbolista de la Selección Colombia -uno de los primeros jugadores colombianos en militar en el fútbol de Europa- tampoco perdió la oportunidad para referirse a su actual estado de salud y a los difíciles momentos que antecedieron su regreso a la pantalla chica.

“Gracias a Dios pudieron encontrar el problema que tengo. En 2018 tenía dos arterías obstruidas y después no le presté atención a eso. Ahora tengo otra obstruida. También soy prediabético”, expresó Valenciano al programa en el que trabaja hace tan sólo unos cuantos meses. Y puntualizó lo siguiente: “Toda mi vida tiene que modificarse en mi alimentación y en la manera de vivir. Tengo que saber vivir”.

El sombrío panorama de salud que Valenciano vivió durante algunas semanas no le impidió sentir el apoyo y el amor de las personas que lo rodeaban. De hecho, hasta descubrió que el cariño de las personas, en ocasiones, puede trascender incluso más que la pasión futbolística. “Me quedé sorprendido. Comencé a leer los comentarios de la gente y me puse a llorar. Más allá de las polémicas y los equipos, cuando se trata de la salud y la vida, encontré el respaldo y el cariño de la gente”, expresó Valenciano en el programa anteriormente mencionado.

Susto en pleno vuelo



El emotivo retorno del exjugador barranquillero se da luego de que viviera un preocupante percance de salud el pasado 13 de septiembre cuando se disponía a viajar desde Bogotá hacia su ciudad natal. De acuerdo con algunos videos que circularon por redes sociales, el comentarista deportivo sufrió un fuerte dolor en el pecho y, posteriormente, un desmayo que llevó a los pasajeros del avión a pensar que podría tratarse de un infarto.

Iván Valenciano sufrió una descompensación cardíaca dentro del avión que lo traería a #Barranquilla. Valenciano fue atendido. Afortunadamente el goleador está bien. Le realizaron exámenes médicos, electrocardiograma. El bombardero se trasladó a su casa en Bogotá pic.twitter.com/hbNmQ0Pevh — El Bordillo (@ElBordillo) September 14, 2022

Después del tensionante momento que se vivió en pleno vuelo que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla, algunos allegados confirmaron que el jugador estaba en óptimas condiciones de salud y se encontraba en su casa descansando.



“Afortunadamente el goleador Iván Valenciano está bien. Le realizaron unos exámenes médicos, entre ellos un electrocardiograma, y todo salió bien. Va camino a su casa en Bogotá”, comentó el periodista Fabio Poveda en su cuenta de Twitter.

Comunicado oficial: estado de salud Iván René Valenciano. pic.twitter.com/fqLMJylJLE — Iván René Valenciano (@Ivan9Valenciano) September 17, 2022

No obstante, a tan sólo dos días del primer percance de salud, Valenciano tuvo que ser internado en la Clínica Universitaria Colombia el pasado 15 de septiembre. Según un comunicado oficial emitido por la institución médica, “el paciente fue ingresado al servicio de urgencias con un cuadro de dolor torácico (...) Tras ser evaluado por el personal de salud del Servicio de Urgencias se descartó síndrome coronario agudo y tromboembolismo pulmonar”.

