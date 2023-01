Cuando se trata de fútbol, periodismo deportivo o servicios de telecomunicaciones ineficientes, el comentarista caleño Iván Mejía no tiene pelos en la lengua para mostrar su inconformidad. Recientemente, arremetió contra una reconocida compañía de televisión, a la que acusó de “maltratarlo”.

Iván Mejía se alejó de los medios de comunicación en 2018, cuando anunció su retiro de los micrófonos radiales; sin embargo, su olfato periodístico nunca murió. Twitter se convirtió en su aliado para desahogarse, realizar análisis futbolísticos y, últimamente, interponer quejas públicas de los servicios de televisión.

“Llevo una semana luchando con DirecTV para que me solucionen un problema técnico. No ha sido posible. Horas perdidas por cuenta de robots o funcionarios indolentes. Para invitar a comprar el servicio son hasta cansones; para ayudar son negligentes”, escribió el controvertido periodista deportivo el pasado 28 de diciembre, ante los más de 500 mil seguidores que posee en Twitter.

Su molestia fue atendida por la cuenta de Twitter de DirecTV Latinoamérica, la cual lo instó a proporcionar sus datos por mensaje directo para solucionar el inconveniente; sin embargo, un tweet publicado por el comentarista un día después, el 29 de diciembre, alertó que el problema o bien no había sido resuelto o había persistido. “Es imposible encontrar soluciones con robots”, escribió Mejía.

Hola Iván👋, será un placer ayudarte 🤗, te saluda Magali T. 👩‍ por favor indícame por DM el número de cédula, reviso la cuenta 🧐. — DIRECTV LatinAmerica (@DIRECTVLA) December 29, 2022

La cuenta de Twitter de la Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte, también se pronunció en respuesta a un usuario que dejó ver su molestia en la publicación de Mejía. La entidad escribió: “Hola, si el operador de telecomunicaciones te está afectando como consumidor y no sabes qué hacer, en el siguiente video encontrarás información sobre cómo puedes hacer valer tus derechos. Buen día”.

Hola, si el operador de Telecomunicaciones te está afectando como consumidor y no sabes qué hacer, en el siguiente video encontrarás información https://t.co/g4O38SY8XN sobre cómo puedes hacer valer tus derechos, buen día. — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) December 29, 2022

Iván Mejía denuncia maltrato por parte de compañía de telecomunicaciones

Aunque la inconformidad de Mejía con la compañía parecía haber quedado en el pasado, pues no volvió a comentar nada respecto a la situación, el pasado 4 de enero un nuevo tweet del reconocido periodista deportivo encendió nuevamente las alarmas.

“Señores de DirecTV, cuando necesité el servicio no lo prestaron y me maltrataron haciéndome perder horas buscando asistencia”, escribió Mejía, al tiempo que denunció haber sido contactado repetitivamente por la compañía: “Entre ayer y hoy me han llamado cinco veces. No más, no quiero saber nada de ustedes. Son ineficientes y prestan un pésimo servicio”.

Señores Direc tv cuando necesite el servicio no lo prestaron y me maltrataron haciéndome perder horas buscando asistencia. Entre ayer y hoy me han llamado cinco veces. No más, no quiero saber nada de ustedes.son ineficientes y prestan un pésimo servicio. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 4, 2023

La queja, en esta oportunidad, no fue atendida por la cuenta de Twitter de DirecTV Latinoamérica; no obstante, la cuenta @DIRECTV instó a enviar un mensaje directo a @DIRECTVLA. Varios usuarios aprovecharon la oportunidad para mostrar su disgusto ante los servicios prestados por otras compañías y los comentarios se llenaron de reclamaciones.

