Sin duda alguna Iván Marín es uno de los comediantes más reconocidos del país, pues acumula una gran cantidad de años haciendo reír a más de un colombiano.



Es recordado por el programa ‘Los comediantes de la noche’ que era transmitido por el ‘Canal RCN’. En este más de un personaje cómico se dio a conocer, ya que por medio de sus ocurrencias o vivencias le sacaban una sonrisa a los televidentes.

El comediante lleva mucho tiempo en la industria de la comedia colombiana. Foto: Foto: Hernando gonzález

Se sabe que la gran mayoría de comediantes han tenido que sufrir algunos percances para poder armar sus monólogos cómicos y en este caso Marín reveló por medio de una entrevista como por un reto pudo afectar su salud de una gran forma.



El reconocido fan del personaje de ‘Batman’ se sinceró en el programa ‘La Red’, de ‘Caracol TV’ y contó que por ser más viral y acaparar más visitas en sus redes sociales realizó un reto y por poco pierde la visión en un ojo.

El ‘challenge’ consistía en comerse un ají demasiado picante y Marín, sin miedo, lo intentó, sin pensar que algo malo le podría ocurrir.



“Se me paralizó la boca, empecé a llorar, las lágrimas no paraban de lo fuerte que era eso. Yo no había comido nada y empecé a vomitar, pero no había nada que expulsar. Al principio los dos ojos se me pusieron rojos, al segundo día solo estaba rojo uno y lo primero que pensé fue que con el paso de los días estaría bien”, comentó el comediante en su entrevista.



Además, manifestó una anécdota impensable, debido a que se dio cuenta del problema de salud que tenía en una entrevista que le realizó a una política.

“Al tercer día estaba en medio de un rodaje entrevistando a la gobernadora del Atlántico y ella se preocupó mucho. Me mandó al optómetra personal de ella y me dijeron que era una hemorragia y que solo se curaba con el tiempo. Por fortuna no hubo daños internos”, concluyó como siempre con una sonrisa en su rostro.



Pero al final de contar el suceso, el comediante y también actor aseguró que ‘la sacó barata’ con todo lo que le pasó y recomendó a sus fans y a los internautas a no hacer cosas irracionales solo por ser más virales en los medios digitales.

