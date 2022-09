Iván Lalinde es una de las figuras de la televisión más queridas por los colombianos. A pesar de su popularidad, muchos no conocen algunos detalles de la vida privada del antioqueño.



Lalinde se ha destacado por ser muy cuidadoso con su intimidad y relaciones personales. Raramente publica fotos con su pareja o habla de la larga relación que mantiene.



Hace unas semanas, en redes sociales lo cuestionaron sobre el tema y el famoso no dudo en responder con amabilidad. Una vez más insistió que no deseaba hablar de asuntos personales.



“Me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, ¿no? O sea, así como compartir muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan. Privada”, expresó Lalinde en ese momento.



Ahora, el presentador reveló detalles de su vida personal en una entrevista con la revista 'Vea' y confesó que está más enamorado que nunca. Lalinde aparece en la última portada junto a su compañera de ‘La Voz’, Laura Acuña.



En el diálogo, habló sobre algunos sueños y objetivos que tiene en mente. El hombre de 48 años anhela trabajar en otro país y ya tiene una lista de opciones para mudarse. Sin embargo, aceptó que en la actualidad mantiene una vida feliz junto a su pareja.



“Por ahora, aquí estamos construyendo y trabajando arduamente todos los días. Estoy en la actualidad muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”, manifestó.

La edad de Iván Lalinde

El presentador cumplió 48 años el pasado mes de marzo. Desde entonces, ha publicado varios videos en Instagram reflexionando sobre su vida. En el más reciente se refirió a la aparición de canas en su cabello.



Lalinde explicó que a pesar de que ya son notorias en su apariencia, no desea tinturarlas o esconder su edad. Añadió que no busca verse más joven y está orgulloso de este momento de su vida.



"Mucha gente me pregunta que por qué no me tiño las canas, yo digo: ‘no, no, no, eso es horrible, un hombre con las canas teñidas, con todo el respeto de los que lo hacen, pero yo no lo hago porque no me gusta, me parece que uno ya como con los años encima, con la cara que se le ve, la experiencia y se le ve la trayectoria, y uno con el pelo negro, oscuro, azabache, como si fuera un joven de veinte; se ve uno como un zapato viejo remontado”, manifestó.



En la grabación, el antioqueño le preguntó a sus seguidores sobre su opinión en el tema. En todo momento insistió en que prefiere mostrarse tal como es y que no siente preocupación por el paso de los años.

