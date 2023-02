En las últimas horas se ha dado a conocer la lamentable noticia del deceso de Andrés Bermúdez, conocido en el mundo del cine colombiano como ‘chispas’, después de sufrir un trágico accidente en Bogotá.

“Lamentamos el fallecimiento de ‘Chispas’ Bermúdez, quien fue miembro activo de la Academia y de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Trabajó en la película colombiana Paraíso Travely se desempeñó como D. P. en numerosos comerciales, cortometrajes y videoclips. Mucha paz y luz para sus allegados”, escribió la Academia Colombiana de Cine en Twitter.



Andrés Bermúdez, de 43 años, era uno de los directores de fotografía más destacados del país y llegó a trabajar con varias celebridades. En sus publicaciones en redes sociales varios famosos elogiaban su trabajo como: Cristina Umaña, Xiomara Xibille, Roberto Cano, Claudia Bahamón, Diego Cadavid, Sebastián Carvajal, entre otros.



Además, era una de las personas más allegadas al programa ‘Día a Día’. En su trabajo era reconocido por su compañerismo y buena actitud, por esa razón varias celebridades han lamentado profundamente su pérdida.



En las redes sociales de Instagram y Twitter varios personajes de la farándula colombiana, quienes trabajaron con ‘Chispas’ en otros proyectos de la televisión, han dejado sus mensajes de pésame.



Una de ellas fue la presentadora de ‘Día a Día’ Carolina Cruz quien en sus redes comentó: “Ahora, ¿quién? No había uno mejor. Nos quedaron faltando más proyectos juntos. Gracias por tu chispa. Fuerza para lo más importante: tu familia hermosa”.



Por otro lado, la actriz colombiana Xiomara Xibillé escribió el siguiente mensaje: “¡¡¡Chispitas!!! Amigo gracias por tu pasión por la vida, por esas pedaleadas plenas, por tus arranques de campeón …. Por tu Alegría, para siempre en mi alma ..Que tu vuelo hacia el infinito esté lleno de aventuras mágicas como era tu vida en esta tercera dimensión , ahora si tendrás material infinito para esa lente divina …Siempre, siempre en nuestro corazón. Que huellita bella dejaste en nuestras vidas”.



Asimismo, el presentador Iván Lalinde también lamentó esta noticia y en sus historias de Instagram se vio bastante afectado por el fallecimiento de ‘Chispas’.



“Hoy ha sido un día muy triste porque se fue un amigo, un bacán. De esas partidas como repentinas por un accidente. Pienso mucho en la familia de él. Eso me ha tenido como achicopalado”, contó.



Además, aseguró que el fallecimiento de Bermúdez le recordó la muerte de su madre. “Les cuento una cosa, lo de mi mamá siento que lo he manejado muy bien. Ustedes me han ayudado mucho, pero hacer las cosas en vida ayuda muchísimo. Por eso les digo, hagan las cosas en vida. Lo de mamá lo he manejado bien. Obvio hace falta, pero creo que está mejor donde está ahora”, concluyó.Sobre la causa de muerte de Bermúdez se menciona que fue un accidente, pero ninguno de sus familiares o amigos han especificado qué fue lo que ocurrió.

