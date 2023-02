El presentador Iván Lalinde es una de las figuras más queridas en la televisión colombiana. Su trabajo en programas como 'Día a Día' y 'La Voz' lo han acercado a los hogares y esto se ha trasladado a sus redes sociales.



Con 745 mil seguidores, el paisa comparte en su cuenta de Instagram rutinas de ejercicio, alimentación y su compromiso por el cuidado del planeta.



Fue en este espacio en el que reveló que recientemente se hizo un procedimiento estético.



A través de las historias contó que no se sentía cómo con unas "llanticas" que no desaparecían con el ejercicio y señalando la parte baja entre la espalda y el abdomen contó que recurrió al cirujano plástico para removerlas.



"El gimnasio ayuda mucho, pero yo me di una 'ayudita' con él porque me di cuenta de que eso no iba a bajar", comentó en su Instagram.



Y mencionó al doctor Juan Carlos Monroy, quien ya había compartido unas imágenes con el resultado de Lalinde.



"Gracias @ivanlalindeg por confiar en nuestras manos, es un gusto tenerte como paciente y amigo!", escribió el doctor Monroy en la publicación de noviembre del 2022.

Lalinde no mencionó cuándo pasó por el bisturí ni cuál fue el procedimiento por el que atravesó, pero por la publicación del cirujano se sospecha que fue a finales del 2022.



El presentador también decidió dejar al natural sus canas, lo que le ha valido comentarios muy positivos por parte de sus seguidores.

El duelo por la pérdida de su madre

Con la comunidad de su plataforma, Iván Lalinde ha compartido el duelo tras la muerte de su madre, 'Doña Tere'.



En varias publicaciones, el presentador había comentado sobre el proceso de su mamá y cómo la acompañó en sus últimos meses.



La mujer de 92 años padecía Alzheimer, pero a pesar de su condición siempre se mostraba radiante y apareció en videos y fotografías sonriente y compartiendo con su hijo.



Ahora, Lalinde ha utilizado su Instagram para contarle a sus seguidores cómo ha lidiado con la pérdida e incluso reveló que dará una charla sobre el triángulo de la vida.

