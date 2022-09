‘La Voz Kids’ está a pocos días de conocer al nuevo ganador. El equipo de Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, ya se encuentran en el proceso de selección de la mejor voz que los pueda representar en la gran final del certamen que se llevará a cabo la próxima semana.



Ante la expectativa que ha venido generando el programa, miles de internautas se han mostrado fascinados por el derroche de talento que los niños del país han mostrado en el diamante, el escenario principal del show.

Sin embargo, en las últimas horas el que se ha robado las miradas ha sido Iván Lalinde, presentador del reality, pues tuvo que salir a dar explicaciones por un incómodo momento que se vivió durante uno de los últimos capítulos, al parecer, cuando se estaban escogiendo los cupos restantes para la semifinal.

El comunicador es muy receptivo con sus fanáticos en Instagram , por lo que constantemente está realizando dinámicas para charlar con ellos sobre su vida personal y laboral. Durante una de sus actividades, uno de sus más de 697 mil seguidores, le preguntó “ por qué no había dejado hablar a los niños anoche”.



A lo que él respondió sorprendido: “¿Cómo así que no los dejé hablar? ¡no! Seguramente fue por el ritmo el programa, los presentadores ya habían hablado o porque soy un tonto”.



Ante sus declaraciones, cientos de internautas mostraron su apoyo manifestando que el tiempo en televisión era muy corto y, posiblemente, ese había sido la excusa para acortar los tiempos de grabación.



“El tiene jefes y tiene que obedecer en su trabajo, el tiempo es complejo, imposible criticarlo,dejen de jorobar”; “Eres genial no eres tonto”, “La gente sí sé pasa no molesten“, “Eres el mejor ser humano”; fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



