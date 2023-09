Iván Lalinde es uno de los presentadores más importantes de la televisión colombiana, por tanto, también es uno de los más queridos del programa ‘Día a Día’ de ‘Caracol Televisión’.

El periodista antioqueño ha participado en varias producciones nacionales como ‘La voz Kids’, ‘El Desayuno’ y diferentes versiones de la ‘Teletón’, que es un evento donde se recauda dinero para ayudar a niños con discapacidades.

En los últimos días, los televidentes notaron que el periodista ha estado ausente en diferentes emisiones de ‘Día a Día’, por lo cual, algunos internautas especularon acerca de si se trataba de la renuncia del paisa en el programa matutino.

Sin embargo, hace poco Iván Lalinde decidió abrir una caja de preguntas en sus historias de Instagram, para resolver dudas. La primera pregunta que le realizaron fue: “¿Si pudieras cambiarlo todo para bien, lo harías?, a lo cual él respondió “Obvio” por medio de un vídeo y asintiendo con su cabeza.

Otra de las interrogantes que recibió fue: “¿Por qué se burlan tanto de Jhovanoty?, y hacen caso omiso a cualquier comentario que él haga” a lo cual el presentador dijo: “Eso no es verdad, al contrario, yo creo que le hacemos demasiado caso a Jhovanoty”, además, etiquetó al personaje en cuestión.

Ante esto, el locutor y comediante respondió en sus historias con el siguiente mensaje: “Jajaja ¿esa persona está pidiendo que me ignoren?. Yo soy feliz en Día a Día, y mis compañeros son unos bacanes totales. ¡Súpercomplices con mi estilo!, contestó ante la anterior publicación.

Los internautas también preguntaron sobre la actriz Yaneth Waldman, curiosos por averiguar si Lalinde volvería hacer algo con ella, pues les hace falta verlos juntos, ya que los suele animar y divertir.

“A mí también me hace mucha falta trabajar con ella, porque somos muy coordinados, muy sincronizados y manejamos una armonía muy chévere”, confesó el presentador.

¿Por qué Iván Lalinde no ha vuelto a ‘Día a Día’?

En medio de las preguntas, los seguidores de Iván Lalinde querían saber por qué no se ha presentado en las últimas emisiones del programa, a lo cual respondió en medio de un ataque de tos: “Esta semana me cogió una bronquitis y también parece que me cogió el bicho ese, el Covid”.

Afirmó que por esto no ha salido de su casa, para cuidar de su salud, añadió que no le gustaba decir o aparecer mientras está indispuesto.

“Me quedé en la casita, estoy bien. Por eso he estado alejado del celular, me he dedicado a leer, a ver películas, a desconectarme un poco”.

Contó que esta semana fue como un “'frenón' en seco”, pero considera que esos momentos también son necesarios para lograr despejar la mente. Seguido a esto, agradeció a los que le preguntaron al respecto y confirmó que la próxima semana estará nuevamente en el programa.

Iván Lalinde habla del duelo por la muerte de sus padres

