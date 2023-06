Iván Lalinde se ha ganado el corazón de cientos de televidentes con su participación en programas como 'El Precio es Correcto', 'La Voz Kids' y 'Día a Día', el matutino en el que labora actualmente junto con Carolina Soto, Jhovanoty y Catalina Gómez.

Aunque ante las cámaras el presentador suele mostrar una energía enérgica y un buen semblante, recientemente compartió con sus seguidores que atraviesa días complicados. "Llevo dos días como un grifo. Yo creo que tengo retención de líquidos porque lloro, lloro y lloro", dijo en sus historias de Instagram.

Horas antes de hacer esta confesión a los usuarios, el periodista había aparecido ante la cámara con los ojos llorosos. "Hoy estoy como llorón", indicó y después invitó a los internautas a iniciar el día con toda la actitud. Tras realizar su rutina de entrenamiento y cumplir con sus obligaciones laborales, se reportó nuevamente.

Lalinde confesó que la sensibilidad que ha estado experimentando en los últimos días impactó directamente su trabajo en 'Día Día'. En medio de una entrevista que se encontraba dando la actriz y cantante Lady Noriega, el presentador empezó a llorar de manera incontrolada, lo que lo llevó a hacer una pausa.

"Sí me tocó parar para sonarse la nariz. Pero yo creo que es normal, es parte del duelo", señaló el periodista antioqueño.

Iván Lalinde junto a su mamá.

La pérdida a la que se refiere Iván Lalinde es la de 'Doña Tere', su madre, quien falleció el pasado 22 de diciembre a los 82 años de edad, tras luchar contra el Alzheimer. Desde entonces, el presentador no ha dejado de recordar a su progenitora a través de las redes sociales y de compartir momentos especiales que vivió junto a ella.



El pasado 14 de mayo, el periodista escribió: "Esta etapa de duelo, por su partida, ha sido muy llevadera porque no nos guardamos nada, ¡lo dimos todo! Tanto ella como yo! Me atrevo a hablar por mis hermanos, todos la consentimos y la cuidamos como un tesoro".

En sus historias de Instagram, el paisa aseguró que las lágrimas que lo han embargado recientemente son producto de un conmovedor video, que le trajo recuerdos tanto de su madre como de su progenitor, quien murió en agosto de 2020 a causa de complicaciones derivadas por el covid-19.

"Creo que la lloradera con la que ando es a raíz de ver un video hermoso. Pero es una lloradera bonita, que limpia", escribió hace unas cuantas horas Lalinde en sus historias, mientras mostraba la estatua de una Vírgen que había realizado su madre, Teresa Gallego.

La madre de Iván Lalinde murió en diciembre de 2022.

Esta viernes, 2 de junio, se mostró con mejor semblante y, como ya se ha hecho costumbre, compartió a sus seguidores que se encontraba rumbo al gimnasio para iniciar el día con toda la actitud. El entrenamiento físico, junto con el apoyo de sus amigos, allegados y compañeros de set, lo han ayudado a mantenerse en pie y atravesar los días complicados.

