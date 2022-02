Durante la emisión del 27 de febrero del programa humorístico, ‘The Suso’s Show’, el periodista Iván Lalinde, quien era el invitado especial, recordó los últimos momentos que vivió junto a presentadora y su fiel amiga, Lina Marulanda, antes de su muerte.

Lina Marulanda era una modelo, presentadora y empresaria antioqueña muy reconocida en la televisión colombiana. Lamentablemente, decidió quitarse la vida en el año 2010 a causa de un trastorno depresivo.



Doce años después de su fallecimiento, Suso le enseñó un video de Marulanda a Iván Lalinde y a todos sus televidentes. En el clip recordaron uno de los cumpleaños de la presentadora, el cual festejaron en una transmisión de ‘Caracol Televisión’.



Instantes después de que finalizó el video, Lalinde no pudo contener las lágrimas, expresó el cariño que sentía hacia su colega y lamentó su pérdida.



Suso le preguntó al periodista: “¿Qué es lo que más extrañas de Lina?”, a lo que él respondió: “A ella. Era la parcera, la compañía de conversar, de tomarnos un trago (...), de hablar delicioso. Me hace mucha falta”.



En medio del conmovedor momento, Lalinde expresó que la depresión es un tema del que se habla muy poco, pero al que se le debe prestar mucha más atención.



“¿Por qué se fue? Solo ella lo sabrá, ¿por qué tomó esa decisión? Solo ella lo sabrá. Pero los que quedamos acá tenemos que aprender que uno tiene que ‘pararle bolas’ a ella”.



El periodista comenzó a narrar cómo fueron los últimos momentos que ella estuvo con vida. Lalinde recordó que él ya tenía conocimiento de su depresión y que, aunque estaba angustiado, no pensó que ella se fuera a quitar la vida ese día debido a que estaba en compañía de su familia.



El día de su fallecimiento, el miércoles 22 de abril de 2010, los presentadores tenían una cita para almorzar. Marulanda llamó a Lalinde diciéndole que no podía cumplir su compromiso porque tenía que salir con su padre.



Ante eso, el periodista se enojó con ella y colgó el teléfono. En la noche, Marulanda llamó insistentemente a Lalinde, llamadas las cuales él rechazó. “No le voy a parar bolas, ¿solo cuando ella quiera? No le voy a parar bolas”, pensó en ese momento.



Al día siguiente, mientras estaba laborando, el periodista recibió la lamentable noticia del suicidio de su colega y amiga. Lalinde supo que, desde ese día, su vida y su pensamiento tendrían un giro de 180 grados.



“Algo viniste a enseñarnos y es que uno siempre tiene que prestarle atención a la gente que está deprimida”, dijo el presentador como si se estuviera dirigiendo a su amiga. “Tengo un angelito que es una ‘chimba’ y que me ha acompañado siempre”, aseguró.



Suso se acercó a Lalinde para brindarle un cálido abrazo y expresarle su apoyo. Ambos recordaron la labor de Marulanda y sus valores como persona.

