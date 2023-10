Iván Lalinde dijo que habló con Lina Marulanda por medio de una medium

La muerte de Lina Marulanda en abril de 2010 tomó por sorpresa a toda la farándula colombiana. Ahora, 13 años después, uno de sus mejores amigos, Iván Lalinde, se comunicó con ella por una medium.



Esto se dio en una entrevista con 'Tropicana', allí Lalinde dijo que tras la repentina muerte de la presentadora, buscó la manera de contactar con ella para darle el último adiós.



“Me dice que la perdone, y yo le digo, no hay nada que perdonarle. Ella me dice sí, por qué tú no tienes que darte duro… Eso fue una decisión mía, yo estoy bien”, indicó el presentador, resaltando que él se culpaba mucho por su muerte.

Cabe destacar que, Iván Lalinde siempre recuerda con amor a su amiga Lina Marulanda, pues ella lo llamo minutos antes de perder la vida cuando tenía 21 años y tras padecer de una fuerte depresión.



En entrevistas anteriores Lalinde ha destacado que: "“Hay que pararle bolas a la gente que se siente triste (…) ella me llamó muchas veces, y estábamos los dos bravos (…) íbamos a almorzar ese miércoles y ella, por variar, me canceló y yo le dije: ‘agh, flaca, vos sos la cagada’ y me enchiché”.



¿Quién era Lina Marulanda?

La antioqueña empezó en el modelaje en Medellín a los 12 años. Tiempo después se mudó a Bogotá y comenzó a estudiar publicidad.



Rápidamente entró al mundo del entretenimiento y en 1999, con 19 años, hizo parte de la telenovela ‘Yo soy Betty la fea’. Luego inició su carrera como presentadora en CM& y posteriormente en Noticias Caracol en el 2002.



En los años siguientes Lina Marulanda se convirtió en una de las figuras más famosas y reconocidas del país. Presentó secciones de entretenimiento, programas, ‘El Desafío’ e incluso trabajó desde los micrófonos en W Radio.



Su labor fuera de las pantallas también fue ampliamente aplaudida. Fue la imagen de reconocidas marcas y salió en la portada de revistas como ‘Soho’ y ‘Cromos’. Finalmente falleció en el 2010 a los 29 año

