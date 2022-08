Iván Lalinde es una de las caras más conocidas de la pantalla chica en Colombia. En la actualidad se encuentra trabajando en ‘La Voz Kids’ y en redes sociales tiene más de 600 mil seguidores.



La vida privada de Lalinde ha sido uno de los temas que más causa curiosidad entre los televidentes del país. El antioqueño se ha caracterizado por ser cuidadoso con lo que comparte en sus perfiles de redes.



A pesar de su naturaleza amable, el presentador nunca ha querido revelar el nombre de su pareja. Sin embargo, ha dejado claro en muchas ocasiones que está con alguien desde hace más de diez años.



Los admiradores de Lalinde disfrutan interactuar con el famoso en su cuenta de Instagram, donde suele publicar fotos y anécdotas de su día a día. Esta vez, en una dinámica de preguntas y respuestas, se animó a hablar sobre su vida sentimental.



“¿Por qué no habla de su pareja?”, escribió uno de los usuarios de la red social.



Tras los cuestionamientos, aseguró que no le parece importante hablar sobre la vida privada de las personas. El presentador de Caracol Televisión aclaró que no todo debe ser contado.



“Porque me parece que es un tema no relevante y que es la vida privada de uno, ¿no? O sea, así como compartir muchas cositas de mi vida, tengo algunas que no se cuentan. Privada”, concluyó Lalinde.



En este mismo juego, sorprendió a sus fanáticos cuando aseguró que no está casado. Tras los rumores de los últimos años, muchos aseguraban que el expresentador de ‘El precio es correcto’ había contraído nupcias con su pareja.

Iván Lalinde se ha caracterizado por participar en causas altruistas. Aquí estuvo trabajando en una reserva ambiental para celebrar el Día del Medio Ambiente. Foto: Instagram: @ivanlalindeg

La edad de Iván Lalinde

Hace unos días el famoso utilizó su cuenta de Instagram para hablar de los cambios en su físico con el paso de los años. Lalinde mostró que le han estado saliendo canas y no le molesta ocultarlas.



El hombre de 48 años reveló a sus seguidores que se opone a utilizar métodos de tintura para esconder la edad. Aseguró que no quiere verse más joven de lo que es y se siente orgulloso de dónde está.



Mucha gente me pregunta que por qué no me tiño las canas, yo digo: ‘no, no, no, eso es horrible, un hombre con las canas teñidas, con todo el respeto de los que lo hacen, pero yo no lo hago porque no me gusta, me parece que uno ya como con los años encima, con la cara que se le ve, la experiencia y se le ve la trayectoria, y uno con el pelo negro, oscuro, azabache, como si fuera un joven de veinte; se ve uno como un zapato viejo remontado”, expresó.



Para finalizar, el presentador le preguntó a sus seguidores su opinión sobre el tema y fue enfático en que sus canas son una señal del trayecto recorrido que ha hecho en su vida.

