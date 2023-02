La nueva canción de las colombianas Karol G y Shakira, 'TQG', ha dado de qué hablar. Y aunque la mayoría de personas han elogiado a las artistas por el tema y su explosivo mensaje acerca de las rupturas amorosas, también han recibido algunas críticas negativas.



Precisamente, uno de los comentarios que está siendo más sonado es el del reconocido presentador Iván Lalinde, quien en el programa matutino 'Día a día' decidió sincerarse y lanzar una 'opinión impopular' del videoclip de la canción.

El periodista habló sobre el aspecto de Karol G, y dijo: “En la escena que está de rojo sale como una chimoltrufia. Yo sé que me van a acribillar porque estoy diciendo eso de Karol G, pero es lo que yo digo. Sale toda despelucada ahí”.

Aunque dijo que no le gustó el aspecto de la cantante paisa, y lo comparó con el popular personaje mexicano, no hizo críticas negativas acerca de cómo aparecía Shakira en el video.

“TQG” de Karol G y Shakira alcanza el puesto #3 en el Spotify Global, acumulando 7.6M de reproducciones. pic.twitter.com/oaaH7IKtph — Karol G Reports (@KarolGReports) February 25, 2023

Por el contrario, sus otros comentarios fueron muy positivos, pues dijo que Shakira y Karol G se han vuelto exponentes de la música colombiana, y han logrado inspirar a las artistas mujeres del país.

“Miren lo que están haciendo estas mujeres por nuestro país: al final dicen 'Barranquilla, Medellín'. ¡Ah, me parece un hit! Dos colombianas, dos duras, dos mujeres que se la han luchado desde el principio, que son perseverantes y que le pegaron a la industria musical”, añadió.



Sus compañeras en el programa, por otro lado, hablaron acerca de la relación de la canción con las exparejas de las cantantes (Gerard Piqué y Anuel AA), y resaltaron cómo las colombianas han usado su arte para exteriorizar sus sentimientos.

“Ya era hora de verlas juntas porque muchas personas estaban esperando esa unión de dos grandes de la música, mujeres, que nos llenan de orgullo, que nos han representado en todo el mundo”, afirmó Carolina Soto.



'TQG', un éxito

La nueva canción de Shakira y Karol G, en tan solo un poco más de 24 horas, ya es todo un éxito, y en YouTube acumula más de 40 millones de reproducciones y 3,4 millones de 'me gusta'.

Y es que es una colaboración esperada por años, pues Karol G ha comentado que anteriormente había intentado hablar con Shakira para hacer una canción, pero solo se logró hacer el tema hace unos meses.

Además, dijo que, si no hubiera sido por Shakira, probablemente la canción no hubiera salido.

"Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Para este álbum tenía 60 canciones y fue difícil escoger cuáles iban a incluirse, y al final casi que fue una lotería porque yo no me decidía (...) Yo escribí ‘TQG’ el mismo día que escribí mi verso de ‘Mamiii’ y, a pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso”, aseguró.

ELTIEMPO.COM