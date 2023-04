Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos en Colombia y es que su permatente aparición en la televisión nacional hace que cada vez sea más reconocido.



A sus 49 años, está vinculado a varios programas, actualmente hace parte del equipo de 'Día a día', del Canal Caracol.

A pesar de que mucho se habla sobre su talento, también en varias ocasiones se ha tocado el tema de su orientación sexual, pero él a este tema no le da mucha relevancia y en varias entrevistas sigue hablando de otras cosas sin prestar mucha atención.



Sin embargo, en una entrevista en el programa de la española Eva Rey el antioqueño se soltó y reveló varios detalles de su vida personal.



Una de las dudas se centró precisamente en preguntar por qué Lalinde no habla de su orientación en público, a lo que respondió que le parece “ridículo hablar del tema que es tan íntimo”.



Además, dijo: “Nunca he dicho no, nunca he dicho sí”, y lanzó una crítica a las personas que en redes sociales continúan preguntandole por este tipo de temas.



Agregó: “Nunca he negado nada en mi vida. Desde que mi papá y mamá supieran, ahí ya me importó todo cinco”.

