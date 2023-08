En un emotivo y valiente testimonio, el reconocido presentador Iván Lalinde compartió abiertamente los detalles de su experiencia personal al identificar y enfrentar la depresión.

(Lea también: Elianis Garrido y otros famosos colombianos que han hablado sobre su depresión).

Iván Lalinde se ha convertido en un personaje favorito de la audiencia al participar en populares programas televisivos como 'El Precio es Correcto', 'La Voz Kids' y actualmente en el programa matutino 'Día a Día', presentado por el canal Caracol.

Durante un período de casi treinta años en la industria televisiva, Lalinde ha demostrado un progreso notable tanto en su carrera como en su desarrollo personal.

(Siga leyendo: Iván Lalinde habla de sus días difíciles y cómo influyen en su trabajo: 'Me tocó parar').

Iván Lalinde rompe silencio y cuenta detalles de cómo identificó que sufría de depresión

El presentador de 'Día a Día', estuvo como invitado en una edición del programa de entretenimiento 'Bravíssimo'. En esta entrevista reveladora, se sinceró y compartió aspectos personales sobre su enfrentamiento contra la depresión, una lucha que lo condujo incluso a vivir episodios de paranoia.

Marcelo Cezán, conductor de "Bravíssimo", se mostró decidido a discutir el tema de la depresión con Lalinde y sin rodeos le preguntó lo siguiente: "Concreto, tres herramientas para superar la depresión. ¿Cómo lo hiciste?, ¿cómo la superaste?".

Iván Lalinde respondió de manera segura, ofreciendo valiosas pautas para afrontar y superar este trastorno mental que impacta a numerosas personas en todo el mundo.

"Darme tiempo para mí", compartió Lalinde, describiendo uno de los puntos esenciales en su proceso de recuperación. Reveló que en cierto punto de su vida, experimentó una intensa presión externa que lo llevó a cuestionar su propia identidad.



Dicha situación lo condujo hacia la paranoia, generando desconfianza en otros y en la autenticidad de su entorno. Se encontró sumergido en una visión sombría en la que nada conseguía emocionarlo. Estos episodios lo guiaron hacia una profunda introspección.

"Empecé a sentir paranoia, algo que no es normal. Sentía que nadie era verdadero, que todo era una mentira, que nada me valía, todo lo veía como en gris, nada me emocionaba y yo dije 'este no soy yo'", expresó el presentador, que con valentía, relató cómo llegó a entender que requería apoyo y cómo de manera progresiva abordó los conflictos internos que enfrentaba.

(De interés: "Nunca he negado nada": Iván Lalinde contó por qué no habla de su orientación).

Por otra parte, el presentador destacó que el primer paso para superar un episodio emocional intenso es pedir ayuda. "Es decir 'no la estoy pasando chévere'. Es como cuando te estás ahogando, alzas la mano y dices 'esto no está bien'", explicó.

"Yo dije, necesito un alto y me fui para Nuquí, en donde cogí mi libro de cabecera y me lo despedacé. Estuve allí consintiéndome con animales, mar y playa", añadió.

Como otro aspecto crucial, Lalinde mencionó que la nutrición desempeña un papel importante. "Cambié mucho el tema de la alimentación porque estaba comiendo muchas porquerías. La alimentación afecta mucho porque es que es la máquina de tu cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro carro", comentó.

El testimonio de Iván Lalinde ofrece una perspectiva valiosa sobre la importancia de la autoconciencia y el autocuidado en la lucha contra la depresión. Su valentía al hablar sobre su propia experiencia no solo desafía el estigma en torno a la salud mental, sino que también brinda un rayo de esperanza a aquellos que pueden estar enfrentando desafíos similares.



Si usted o alguien que conoce está luchando contra la depresión u otra enfermedad mental, no dude en buscar ayuda. Recuerde que nunca está solo en esa batalla y que existen recursos y profesionales dispuestos a brindar el apoyo necesario.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Experimento: ¿los hombres pueden resistir el dolor de un cólico menstrual? Le contamos

Creadores de ChatGPT revelan un oscuro secreto de Elon Musk y participación en Open AI

Claudia Bahamón: Estos son los negocios que tiene la presentadora de 'MasterChef'