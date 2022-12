Iván Lalinde está afrontando la pérdida de su mamá, doña Teresa Gallego. Continuamente, el presentador compartía por medio de redes sociales las visitas, los paseos y todo lo que hacía con tal de dibujar una sonrisa en la antioqueña.

Doña ‘Tere’ murió el jueves 22 de diciembre de 2022 tras complicaciones de salud. Hace varios meses padecía alzhéimer, por lo cual el paisa estaba pendiente y viajaba hasta Medellín para estar a su lado. Vale recordar que el papá de Lalinde había fallecido a causa de la pandemia del covid-19 meses antes.



“Está muy desalentada, se la pasa durmiendo. La vitalidad se le ha ido mucho. Pero para eso, hay que tener mucho amor y mucha paciencia. Hay que entretenerla con la gente que quiere”, había dicho Lalinde en su cuenta de Instagram. Justo en aquella ocasión, organizó una reunión para que la señora Gallego viera a sus hermanas.

Se había mantenido en silencio luego de que se difundiera el deceso. De hecho, sus compañeros del programa matutino ‘Día a Día’ fueron los primeros en confirmar la noticia y enviarle un mensaje: “Mucha fortaleza en este duro momento para nuestro presentador”.



Lalinde, de 44 años, solo escribió en una publicación en redes para agradecerle a cada uno de los internautas, amigos y conocidos por el apoyo en tan difícil momento. “No iba a entrar por aquí en estos días, pero no puedo ser ingrato”, expresó.

Iván Lalinde reaparece con conmovedora carta



Luego de unos días de la muerte de doña ‘Tere’, el comunicador hizo un video para leerle una carta.



“Por estos días… Imagínense la pensadera. Me vine por acá, a uno de los sitios que me da tranquilidad en la vida, el mar. Por estos días, me he dedicado a pensar, ver fotos, recordar cosas bonitas. He llorado mucho”, dijo con una voz entrecortada por la nostalgia.

De acuerdo con su relato, encontró un texto que le había escrito años atrás y que plasma lo mucho que significaba ella en su vida. Recordó un viaje a Coveñas y Tolú, Sucre, que hicieron cuando era niño y en el cual él se había comportado mal, pues, entre otras cosas, no quería comer pescado.



“Un paseo a la costa, a conocer el mar. Mamá, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, quiero agradecerte por haberme mostrado el mar. Nunca se me olvidará”, leyó.

“Solo quería abrazarte y esconderme en tus brazos… Solo tú tuviste la paciencia de quitar ese ojo de ahí, voltear el pescado, desmenuzarlo finamente para dármelo con todo el cuidado del mundo, quitarle espina por espina y enseñarme a disfrutar de semejante manjar”.



“Hoy en día amo la brisa, amo bucear, amo el olor a salina y a ese monstruo que me presentaste… Lo quiere tener siempre. Amo el amor”.

También hizo memoria del accidente de tránsito que tuvieron cuando regresaban a Medellín. “Salieron volando” del carro y la mayoría de juguetes -como un pajarito- que ‘doña Tere’ le había comprado a Lalinde se refundieron.



“Tú sangrabas, todo quedó regado en la carretera. Yo solo gritaba y lloraba. Tú en medio del caos y con tu cara ensangrentada encontraste el pajarito. Fuiste eres y serás por siempre mi heroína. Eres mi mamá. Gracias por presentarme el mar, gracias por la vida. Te amo con todo el corazón”, finalizó.

Varios internautas y celebridades aplaudieron el escrito.



“Lloré, qué belleza. Doña ‘Tere’, no la olvidaré nunca”, expresó la presentadora Yaneth Waldman. “Así se habla con el corazón, Ivancho”, apuntó Carlos Calero. “Verte leer y estar en esos recuerdos que describe es un tesoro. Gracias por llevarnos contigo ahí. Gracias por usar este espacio de esta forma tan mágica”, añadió Carolina Sabino.

