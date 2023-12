'Llevo cuatro días': Iván Lalinde preocupa a sus seguidores por su estado de salud

Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos del país, por su participación en varias producciones del país. A lo largo de los años, ha logrado construir una comunidad que siempre está pendiente de él y lo apoya en sus redes sociales.



Sin embargo, este 18 de diciembre sus seguidores se preocuparon por su salud, pues enseñó que le estaban haciendo unas terapias respiratorias.

En sus historias de Instagram contó que llevaba unos días con una gripa muy fuerte y para mejorarse decidió hacerse una terapia respiratoria.



“Me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho supercongestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en pecho y en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla para las nebulizaciones, me hace lavados nasales”, afirmó.



Asimismo, comentó: "Las terapias tienen que ser ‘seguiditas’, llevo cuatro días y me tocó parar el fin de semana ¡Ay, Dios mío!”.

Luego enseñó que la mujer que le estaba haciendo la terapia le estaba dando unos golpes en la espalda, por lo que el presentador le preguntó “¿Para qué son esos golpes?”, y la respuesta de la profesional fue: "Para despegar las flemas que tienes en los pulmones”.



También, reveló que el pulmón derecho es el que tiene más congestionado y por eso se estaban enfocando en ese lado. Para la tranquilidad de muchos de sus seguidores, se ha visto que su salud ha mejorado, pues en el matutino de 'Día a Día' se le ha visto muy bien y también en sus redes sociales.



Los videos del paisa fueron compartidos por diferentes cuenta de entretenimiento del país y ahí vamos internautas le han deseado una pronta recuperación.

¿Qué son las nebulizaciones con mascarilla?

Son un tratamiento que consiste en convertir los medicamentos que son líquidos en vapor para que sean inhalados por el paciente a través de una mascarilla. Según 'Medline Plus', los nebulizadores se pueden usar en personas con enfermedades pulmonares: asma, EPOC, fibrosis quística y bronquiectasia.



Además, su objetivo principal es administrar directamente el medicamento a través de las vías respiratorias, para que le facilite la respiración, se reduzca la inflamación y alivie los síntomas asociados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

