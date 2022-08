El mandato del presidente Iván Duque está llegando a su final. A partir del próximo domingo será Gustavo Petro quien asuma la Presidencia de Colombia. Sin embargo, en el poco tiempo restante, el presidente ha tenido una agenda muy movida, en la cual ha incluido entrevistas con múltiples medios de comunicación, haciendo un balance de sus cuatro años en el Gobierno.



La más reciente fue en 'Cómo amaneció Bogotá', de la emisora Tropicana. Allí, el mandatario habló sobre su gestión en la pandemia del covid-19 y los retos que esto significó, y los logros que consiguió en su mandato.

El presidente Duque también aprovechó para tratar temas con los que fue duramente cuestionado en redes sociales, como la compañía y apoyo de su hermano.



"A mi hermano lo atacó mucha gente. Y lo que yo dije:'por qué tanta hipocresía, si acá ha habido, por ejemplo, presidentes que tuvieron a sus hijos de secretarios privados y se lo celebraban. Otros tenían a los hermanos negociando con grupos armados'. Mi hermano ni es funcionario ni tiene ninguna relación con el Estado. Mi hermano me ha acompañado a mí, es un gran profesional, es una persona con un gran bagaje y, sobre todo en lo personal, poder tener la compañía de ese núcleo familiar en muchos momentos es fundamental", señaló.



Además de los temas de agenda, el presidente saliente tuvo tiempo para el humor durante su entrevista, respondiendo a imitaciones de Rodolfo Hernández, por ejemplo, e imitando al expresidente Álvaro Uribe y al presidente electo Gustavo Petro.



Casi llegando al final del encuentro, Jhovanoty, en voz de Juan Diego Alvira, extendió una invitación a Duque para que se le midiera a un juego: la 'ruleta rusa'. El reto que saliera en la pantalla de su celular era el que debía llevar a cabo.

El primer desafío fue imitar al exmandatario que apoyó su candidatura a ocupar la casa de Nariño en 2018, a lo que respondió hablando en el característico tono de Uribe: "Viejo querido, no me ponga a hacer esas cosas".



También le pidieron que emulara la manera de hablar de Rodolfo Hernández, quien se enfrentó a Petro en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales, pero decidió no hacerlo alegando que esa "imitada es con yate y todo" y por eso no le queda.



Por esta razón, decidió calcar al político que más hizo oposición durante todo su gobierno, a Gustavo Petro: "Lo que pasa, mis queridos amigos, es que no estoy en disposición de hacer esas cosas el día de hoy".

La clave del Wi-Fi de la Casa de Nariño

Fuera del aire, 'Luchito', uno de los humoristas del programa, se acercó a Iván Duque para grabar un TikTok.



"Doctor, le tengo una pregunta que le hice ahorita. ¿Es verdad que usted cambió la clave del Wi-Fi y que la dejó: 'Ahí le dejo ese chicharrón'?", dijo el humorista.



A esto, el presidente saliente le respondió: "¿Cómo era que decían en 'La estrategia del caracol'?".