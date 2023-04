En una entrevista con Eva Rey, el expresidente Ivan Duque, aseguró que se encontraba en una etapa diferente de vida, pues ahora se está dedicando a la música y deja, hasta el momento, de lado la educación y la política.



Fue en el programa 'Desnudate con Eva' en el que contó a lo que se estaba dedicando luego de salir de la presidencia de la república.



"Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, expresó el expresidente.



Además, en la conversación afirmó que su sueño es producir música.



El expresidente agregó ha estado trabajando con Camilo Pulido, "él es un productor musical joven. He tenido la posibilidad de discutir con algunos productores de música electrónica en el Reino Unido sobre cómo están mirando las cosas en Latinoamérica (...) Una de las pasiones que tengo es poder empezar a mezclar música a con sonidos del Amazonas", dijo.



A continuación, la entrevista en el programa:

LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS