El pasado 11 de enero, se dio a conocer a través del programa 'La red', del canal 'Caracol', que el cantante y compositor Iván Calderón estaba en cuidados intensivos tras tener un fuerte problema de salud.

El artista sufrió un infarto mientras viajaba en su vehículo a Puerto Nare, en Magdalena, el pasado 7 de enero de este año, razón por la cual, se dirigió a la UCI de un hospital en Rionegro.

Debido a que la noticia generó preocupación en sus seguidores, este viernes 13 de enero, Calderón publicó una imagen a su cuenta de Instagram, en la cual se le veía acostado en una camilla. Allí, escribió unas palabras en las cuales, le demostró su cariño y agradecimiento a sus más de 255 mil seguidores.

“Quiero dar las gracias a todos los que me tienen en sus oraciones. Sigan orando, Dios está escuchando. He podido sentir el amor, el cariño, el aprecio de mi familia, amigos, colegas, seguidores y la industria en general”, comenzó escribiendo en la publicación.



“Por eso, quiero aprovechar para pedir perdón a todos los que he ofendido consciente e inconscientemente. A la vez, perdono desde lo más profundo de mi corazón a todos los que me han lastimado”, agregó.

“Vivan un día a la vez, desde el amor, la paz, la tranquilidad y sobre todo con Dios en el corazón, muchas gracias”, escribió Calderón en su cuenta de Instagram.

La publicación tuvo más de 16 mil 'me gusta', en ella comentaron otros famosos como la actriz Elianis Garrido, la presentadora Laura Acuña, cantantes como Omar Geles, Shaira, Francy y Peter Manjarrés, quienes demostraron su apoyo a su colega. “Gracias a Dios. Un abrazo mi querido Iván”, “¡Mejórate!, me debes una canción” y “Dios lo guarde hermanito de mi corazón”, comentaron los famosos.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias