La revolución del amor y del sexo, la obsesión del pastor Itiel Arroyo

D esde el norte de España, en el País Vasco, Itiel Arroyo recibe todo tipo de invitaciones virtuales, y de distintas partes del mundo, para escuchar lo que piensa de temas sensibles y profundos como el amor, la fe y la esperanza. Es predicador cristiano. Uno joven, de 36 años. Nacido en Bilbao. Por su presencia en redes sociales, para algunos se trata de un influencer religioso –de esos que se han vuelto populares en internet–, pero él prefiere denominarse como mentor y autor, dedicado a la pastoral juvenil.

Es delgado, con barba. Usa mucho sus manos al hablar, como director de orquesta y, sin duda, es un apasionado por lo que hace. Siempre lo ha sido, como en la época en que ingresó al sindicato estudiantil comunista español, la antítesis de la fe cristiana. Tendría 17 o 18 años. Quería cambiar el mundo, pero la pequeña iglesia a la que asistía con sus padres, y a la que iban solo algunos familiares, amigos y vecinos, no parecía ser el lugar indicado para lograrlo.



Se rebeló. Se convirtió en un activista influyente, comandaba algunas de las manifestaciones con el megáfono en la mano. Cerraba su instituto, hacía huelgas por los derechos de los estudiantes y había logrado una posición relevante en el sindicato.

Pero, finalmente, cambió El capital por la Biblia, y el Manifiesto por los evangelios.



“Recuerdo que Jesús me confrontó, me habló al corazón, no fue con voz audible, pero lo sentí como algo verdadero, y me dijo: ‘No puedes seguir dos revoluciones, o la revolución de Marx o la de Jesús’. Yo hice un compromiso con Dios; dejé el sindicato, pero no para volver a la apatía de una iglesia donde simplemente estamos intentando sobrevivir, no, quiero hacer algo y quiero movilizar a los jóvenes para transformar el mundo”, cuenta Itiel.



Y sin saberlo, cada etapa de su vida lo fue formando para ese propósito. Desde pequeño tuvo que enfrentar el ser aislado. Sufrió bullying por ser hijo de cristianos evangélicos protestantes. En España, hasta 1975, debido a la dictadura franquista, toda expresión cristiana que no fuese la católica no estaba aprobada socialmente, había cierta libertad, pero no para hacerla pública. Ser hijo de protestantes lo convirtió en toda una rareza. Era el único cristiano en su colegio. Llegó a la universidad y tampoco tuvo compañeros que creyeran lo mismo que él.



Pero, inicialmente, el rechazo venía de su rechazo a cosas de jóvenes. A los 14 o 15 años no fumaba con sus amigos, no tomaba licor, no iba a fiestas, no se besaba con jovencitas. Eso lo alejaba de sus círculos sociales, pero –cuenta– lo fortaleció en sus convicciones. Una vez lejos de la revolución marxista decidió crear un grupo llamado La Resistencia.

Eran unos jóvenes que fundaron una revista, publicaron un manifiesto, en aquella época no estaba tan desarrollado el internet, pero montaron una página sencilla. Organizaban eventos en los que tocaban rock, rompían televisores con bates y se disfrazaban. En una ocasión, en plena vía pública, Itiel se cortó el cabello. Parece la descripción de un colectivo anarquista, pero era cristiano.

Un joven Itiel Arroyo en sus tiempos del grupo La Resistencia. Se reunía con personas para transmitir su mensaje, hacían conciertos y publicaban revistas. Foto: Archivo particular

“Recuerdo que hacíamos llamados muy radicales donde le decíamos a la gente que si tenía droga, cajetillas de tabaco, condones, que los trajesen y los botaran ahí mismo. Ahí comenzó todo; lo llamo predicar, pero era un muchacho intentando decir algo coherente”, recuerda Itiel. En uno de esos eventos, alguien grabó lo que decía y lo subió a YouTube, allí comenzó su camino virtual, que crecería a proporciones que no planeó.

Todo esto lo hacía mientras estudiaba Ingeniería Informática en la Universidad del País Vasco, una carrera que no ejerce desde hace más de diez años porque rápidamente, al terminar sus estudios, tuvo que decidir entre configurar ordenadores y trabajar en eso o apostar por la pasión que sentía en su corazón, que era llevar la palabra de Dios a su generación. Principalmente, su amor, un concepto que cree que se ha distorsionado.



“El amor no está definido por la cultura actual, ni las canciones románticas ni por lo que digan los influenciadores, el amor está definido por aquel que lo encarnó en su vida perfectamente, que es Jesucristo. No es una filosofía, él es una persona y todo lo que hizo, y cómo vivió, es la manifestación perfecta del amor. Nos demostró que amar no es una emoción, un sentimiento o química hormonal, es una decisión de sacrificarte. Si quieres una definición del verdadero amor, diría que amar es buscar el bienestar máximo de la otra persona, por encima del bienestar personal”.

Para transmitir mensajes como este, jamás abandonó sus ideas transgresoras; tenía al frente a jóvenes ávidos por el desenfreno y la lujuria, comportamientos contrarios a sus posiciones, y tenía que seducirlos. Como cualquiera, también cayó “en las garras del pecado”. Se volvió adicto a la pornografía, pero tras dejarla adquirió las herramientas para, tiempo después, convertirse en un férreo contradictor de esta práctica.



Pero no es uno de esos cuadriculados pastores que arremeten con condenación a quienes la practican y la consumen. De hecho, hace pocas semanas se hizo ver en Colombia porque participó en un debate sobre sexo antes del matrimonio y la virginidad. Fue a través del canal de YouTube de Kika Nieto, una influencer colombiana. Allí estuvieron, entre otros, Amaranta Hank, periodista, escritora, estudiante de psicología y actriz porno; Ómar Vásquez, periodista y activista por los derechos LGBTIQ; Aída Victoria Merlano, y Kari Clewett, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja.

Itiel tiene 36 años, y además de ser mentor y autor, estudió ingeniería de sistemas. Foto: Archivo particular

Una mezcla que generó, en dos videos, más de un millón y medio de reproducciones. Fue una conversación respetuosa, pero tensa. Mundos muy diferentes hablando de temas sensibles. “Dios quiere que tengamos un buen sexo”, “el sexo es una forma de unidad del alma”, “el sexo está al servicio del amor” fueron algunas de las intervenciones de Itiel.



Él es esposo de Dámaris Gallo, a quien conoció a sus 18 años en los tiempos de La Resistencia, y tiene una hija, Alaia. La vida con su pareja fue insumo para confrontar las posiciones de sus compañeros de discusión, y lo es para cualquier escenario de su vida.

Mientras otros participantes del debate insistían en que la virginidad suele verse como una imposición del patriarcado, que las relaciones entre personas del mismo sexo deben dejar de ser satanizadas por la Iglesia, o que no se le debe dar valor a nadie por el número de personas con las que se ha acostado, él respondía que en su vida solo ha besado y ha estado con una mujer. Declaraciones que son revolucionarias en el mundo actual.

Un acto revolucionario

“Para mí es un acto revolucionario porque es la excepción. En una cultura altamente promiscua y pornificada, encontrar jóvenes que digan que reservan algo tan valioso como sus besos para una persona especial es raro. Levantar una bandera de ese tipo es revolucionario, es una auténtica rareza. Forma parte de la revolución de Jesús, que es la verdadera revolución del amor. Todo lo demás es puro marketing; amar es perder, es romperte, es sacrificarte, es darte, es todo lo que Jesús hizo por nosotros”.



No es tan popular en Colombia, aunque ha estado cinco veces en el país. Conoce Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. En YouTube tiene 537.000 suscriptores, 280.000 en su página de Facebook, 474.000 en Instagram, 43.000 en Twitter y 17.200 suscriptores en Telegram. Pero él no tiene claro esos números. No le importa, dice.

Para explicarlo se remite, como siempre que habla, a Jesús. Explica que si el hijo de Dios hubiese querido impactar las mayorías, se hubiese ido a Roma, a la capital del imperio y ahí hubiera ido al circo romano para hablarle a las masas, pero que “se quedó en una provincia sin importancia llamada Israel”.



“A veces decimos que lo seguían 5.000 personas; sí, porque querían panes y peces muchas veces. Pero él volcó su vida sobre un grupo muy reducido, sobre sus discípulos más cercanos, y fue gracias a eso que la vida de ellos fue transformada y que el movimiento continuó y nos ha alcanzado 2.000 años después”, predica Itiel, quien concluye:

“El video que publicó Kika tiene un millón de reproducciones; yo no estoy transformando la vida de ese millón de personas. Pero ya sea que me vean muchos, o solo cien, me da igual, mi compromiso fue con Jesús. La exposición llegó porque estuve en el momento indicado y Dios hizo que todos los elementos se conjugasen para darme notoriedad, que no es una gran notoriedad, pero si no hubiese llegado, estaría haciendo lo que me comprometí a hacer”.

Amar es para valientes

Recientemente, Itiel Arroyo publicó el libro, Amar es Para Valientes, y así lo describe:



"Si bien el amor fascina a las nuevas generaciones sigue siendo uno de los temas que generan mayor ansiedad, confusiones y decisiones equivocadas en cada nueva generación y por eso se hace fundamental redefinir lo que la cultura contemporánea dice acerca del amor a la luz de lo que dice la palabra de Dios y este libro hace eso con claridad aguda aterrizando su mensaje con ideas precisas al contexto juvenil de hoy".

Óscar Murillo Mojica

Twitter: @oscarmurillom

EL TIEMPO