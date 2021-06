Polémico monumento a la 'Porchetta' causa indignación en Roma

Hace pocos días se conoció el caso de una escultura de un cerdo, ubicada en el barrio de la Trastevere, en Roma, Italia, que desató la polémica.



De acuerdo con el medio local ‘RomaToday’, la obra, bautizada como “Del bocadillo vas a la plaza”, fue creada por un estudiante de la Universidad de Bellas Artes de Roma (RUFA por sus siglas en inglés) e hizo parte de una iniciativa impulsada por dicha institución académica y el ayuntamiento local, quienes instalaron otras siete esculturas en diferentes sectores de la ciudad.



La obra que generó la discordia presenta el cuerpo de un cerdo que, aparentemente, estaría muerto. Además, el cuerpo del animal tiene algunas divisiones que representarían el momento en el que este estaría siendo ‘porcionado’ para su posterior consumo.

En principio, el ‘monumento’ a la ‘Porchetta’ solamente estaría en exhibición hasta el próximo mes de septiembre, pero la presión de sus detractores podría precipitar su salida.

La escultura de este cerdo fue realizada por un estudiante de la Universidad de Bellas Artes de Roma (RUFA por sus siglas en inglés). Foto: EFE

Daniele Diaco, político de Roma y presidente de la comisión de Medio Ambiente de la ciudad, mostró su rechazo a esta escultura por medio de una publicación en su cuenta de Facebook.



“La estatua de un cadáver en medio de Trastevere. Es la reproducción escultórica de un pobre cerdo asesinado y preparado para ser reducido a porchetta. Tiene los ojos cerrados por la muerte y la boca semiabierta en su último aliento. Una obra repugnante, instalada en la Plaza de San Juan de la Malva por voluntad del Ayuntamiento”, fue parte del mensaje de Diaco.

Por su parte, algunas organizaciones locales que protegen los derechos de los animales también expresaron su inconformismo.



Según el medio citado, este fue el caso de ‘LAV’, que a través de un portavoz dijo: “Este es un monumento dedicado al holocausto animal (...) ofende la sensibilidad de unos trescientos mil romanos veganos y vegetarianos que ven en ella un insulto al valor de la vida”.

Varios grupos y organizaciones protectoras de los derechos de los animales han expresado su rechazo hacia la escultura. Foto: EFE

Otros grupos activistas como ‘AnimaLiberAction’ también se unieron a las críticas mediante un ‘post’ en Facebook.



“En AnimaLiberAction no pensamos así, mandamos un correo electrónico de disidencia al municipio de Roma distanciando y criticando duramente la elección de exponer esta “obra” que representa nada más que la tortura. El arte no puede y nunca debe ofender la sensibilidad ajena y, sobre todo, no burlarse de las víctimas, sean quienes sean.

Por estas razones, pedimos, como ciudadanos, la eliminación inmediata de esta estatua”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

Ante la ola de críticas, la RUFA se refirió al tema a través de un comunicado y afirmó que con este trabajo se buscaba promover a artistas locales jóvenes y tratar de “celebrar la vida y la tradición” de uno de los alimentos más emblemáticos de Roma.



En ese sentido, Sabrina Alfonsi, directora del ayuntamiento de la ciudad, compartió una publicación en su cuenta de Facebook en la que también respondió a los cuestionamientos.



“Estamos hablando de la obra de un joven romano, estudiante en una escuela de alta formación, que ha querido proponer su reflexión en forma artística sobre un alimento que forma parte de la tradición gastronómica popular y que llama a la convivencia y al estar juntos. Nuestro papel como administradores públicos era simplemente crear una oportunidad, sin juzgar de ninguna manera el camino de creatividad artística subyacente a cada una de las obras propuestas y sin dar juicios estéticos preventivos”, fueron las palabras que acompañaron el ‘post’.

Por el momento, todavía no se sabe si la ‘escultura de la discordia’ terminará siendo removida, pero los detractores de esta obra ya están recolectando firmas para que sea retirada.

