¿Existe la isla de 'El juego del calamar'? Esto pasa al buscarla en Google

‘El Juego del Calamar’ es oficialmente la serie más vista en la historia de Netflix con más de 111 millones de reproducciones desde su estreno el pasado 17 de septiembre, según la revista ‘Forbes’.

La producción de Hwang Dong-Hyuk tuvo menos de un mes para posicionarse como la serie número uno en más de 94 países, superando los números de la serie estadounidense ‘The Bridgerton’, que ostentaba ser la más vista con 82 millones de cuentas.



Por tal motivo es de esperarse que esta apuesta surcoreana se haya vuelto un fenómeno mundial que sigue recaudando fanáticos día a día. Quienes locos por saber hasta el más mínimo detalle, se han puesto a la tarea de investigar las curiosidades, errores y hasta las locaciones donde se grabaron las escenas más icónicas.3

Isla Seungbong-ri Juego del Calamar Foto: Netflix

Tal es el caso de un usuario de TikTok que se hace llamar @Thegoogleearthguy. Con ayuda de las herramientas Google Earth y Google Maps ha dicho que ha encontrado la ubicación exacta de la isla donde fueron llevados los 456 participantes a sacrificar su vida en uno de los episodios.



La supuesta ubicación parece estar al noreste de Corea del Sur, en la mitad del archipiélago de Ongjing. La isla se llama Seungbong-ri y guarda un aspecto sorprendentemente similar al que se ve en las grabaciones de la serie de Netflix.



El video ya tiene más de 850 mil me gusta, 30 mil comentarios y ha sido compartido más de 31 mil veces en otras plataformas digitales.



Cabe resaltar que este usuario de Tik Tok ha utilizado las escenas panorámicas del Juego del Calamar y las ha comparado con las imágenes en relieve de Google Earth para evidenciar la similitud del paraje en cuestión.

El juego del calamar fue escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk Foto: Netflix

El internauta no sólo ha revelado esta ubicación, sino que también ha hecho indagaciones para dar con más paraderos icónicos de la serie, como las escenas que fueron registradas en la ciudad de Daejeon, la quinta más poblada de Corea del Sur, con 1,5 millones de habitantes.



Entretanto, se han suscitado sucesos particulares que denotan la viralidad con la que esta producción ha permeado en el imaginario colectivo del mundo.



Por nombrar algunos, se conoció la historia de un hombre que tenía exactamente el mismo teléfono celular que estaba inscrito en la tarjeta de invitación al juego. Esta persona denunció que recibió más de 4 mil llamadas luego de que saliera al aire la producción, según relata el portal ‘Money Today’ de Corea.



“Después de que se hizo popular El juego del calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendido”, aseguró la persona al medio local.

