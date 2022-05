La actriz y escritora, Isabella Santodomingo, reapaerició luego de más de un mes de ausencia en sus redes sociales, en las que acostumbraba a compartir contenido de humor.

De acuerdo con su testimonio, aprovechó este tiempo para reflexionar, pues estaba pasando un difícil momento a nivel emocional, específicamente, porque no se sentía cómoda con su cuerpo y su edad.

"Caí en la trampa de la vanidad", confesó a sus seguidores. A través de un video en Instagram, Isabella Santodomingo reveló que después de cumplir 50 años entró en crisis, pues no entendía qué estaba pasando con su cuerpo y sus emociones, pero, además, no tenía con quién hablarlo.



"Me sentía sola, no tenía a quién preguntarle nada. Tengo una mamá que tiene casi 80 años y, en esa época, no se acostumbraba a preguntarle a las demás mujeres qué pasa cuando entras en la etapa de la pre-menopausia y luego en la menopausia", explicó Santodomingo.

Isabella Santodomingo confesó que se sintió muy sola al no encontrar con quién hablar sobre la menopausia. Foto: Instagram: @isabella.santodomingo

Aseguró que escuchó muchas cosas sobre esta etapa por la que atraviesan todas las mujeres, pero que nadie se tomó el tiempo de aclararle cómo vivir la perimenopausia y los cambios que llegan con ella.



"Nadie, de verdad, se tomaba la molestia de sentarse y decirte: 'Mira te está pasando esto', 'Esto es lo que le va a pasar a tu cuerpo', 'Emocionalmente de pronto vas a atravesar por ciertas cosas'", expresó.



Sin embargo, considera que lo peor llegó cuando le empezó a importar su físico, un aspecto al que ella nunca le dio revelevancia.



"El problema fue como sentirme mal por cómo me veía... A esta edad sí me empezó a importar.... No tenía compasión para mí, no me gustaba cómo me veía, odiaba cómo me sentía", contó entre lágrimas.



Por fortuna, se dio cuenta de que algo no estaba bien y decidió darse un tiempo de los eventos sociales y las redes para conocerse de nuevo, ir a su interior y revisar qué estaba pasando con sus emociones.

Satodomingo fue 'Luz Bella', la diabla de la novela 'Tentaciones' de 1998. Foto: Canal Uno

Durante su proceso reflexivo, Isabella Santodomingo se dio cuenta que "está bien envejecer con dignidad", por lo que decidió compartir todo lo vivido con sus seguidores. De hecho, también aprovechó el clip para decirles a todas las mujeres que se acepten y amen tal y como son, pese al paso de los años.



"Yo quiero usar esta plataforma para decirles a todas estas mujeres, después de un mes trabajando en mí, que está bien subir de peso, que está bien cumplir más de 50 años, que está bien envejecer con dignidad, que está bien tener canas", resaltó Santodomingo.



Asimismo, hizo énfasis en que no desea que las mujeres más jóvenes lleguen a su edad sintiendo miedo: "A todas las niñas o a las mujeres más jóvenes que me ven, yo no quiero que ustedes tampoco lleguen a esta edad sintiéndose así perdidas, o agarrándose del hilo debilucho de la vanidad porque todo eso se acaba y lo que queda de verdad es la esencia", reflexionó.



Así las cosas, la actriz contó que sus redes sociales serán un espacio para que las personas entiendan, desde su experiencia, el momento de la vida en el que están y vivan cada etapa más alegres.



"Que este espacio sirva para elevar el ánimo, para reírnos de lo que no podemos cambiar, para compartir ideas. Yo quiero compartir con ustedes todo lo que me sirvió a mí... No voy a ser Isabella fitness, pero tampoco Isabella fatness", concluyó su mensaje.

