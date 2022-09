Isabella Santodomingo fue por varias décadas una de las caras más populares de la televisión y farándula colombiana. Sin embargo, desde hace unos años la barranquillera se ha alejado del mundo del espectáculo.



Tras su participación en 'MasterChef Celebrity' en la edición de 2019, Santodomingo se apartó de las cámaras y se ha estado dedicando a su carrera como escritora. La mujer ha publicado más de cinco libros y ya se encuentra trabajando en el siguiente.



Meses atrás, en su cuenta de Instagram, se confesó con sus seguidores y reveló que ha estado sufriendo las consecuencias de la menopausia. Los cambios hormonales la habrían afectado psicológicamente, según lo que dijo.



La mujer de 54 años empezó el proceso de menopausia en las cuarentenas obligatorias de 2020. En ese momento, en medio del aislamiento, sufrió secuelas mentales por culpa del estrés y la ansiedad.



“El problema fue sentirme mal por cómo me veía, que me parece ridículo porque a mí nunca me ha importado. Esta edad sí me empezó a importar y por eso quería contarles que caí en la trampa de la vanidad”, expresó.



Santodomingo manifestó que perdió la confianza en sí misma y por esta razón, dejó de mostrarse en redes sociales. Añadió que se dejó llevar por los estereotipos de belleza que les imponen a las mujeres para verse siempre jóvenes.

Isabella Santodomingo suele contar detalles de su vida en sus libros. Foto: Instagram: @isabella.santodomingo

Su experiencia

El próximo año, Isabella Santodomingo estrenará su nuevo libro ‘Mujer, trauma de la vida real’, donde hablará de la menopausia y contará algunas anécdotas de su propio proceso. Su objetivo es que menos mujeres sientan vergüenza de pasar por este momento natural de sus vidas.



En una entrevista con el programa de farándula ‘Lo sé todo’, dio algunos detalles sobre los síntomas físicos y psicológicos que ha padecido en los últimos años. La presentadora reveló cuáles han sido los mayores problemas a los que se ha enfrentado en medio de la menopausia.



“Cada vez voy agarrando más confianza desde que acepté todo, desde mi edad… el tema de atravesar una menopausia. Todos estos cambios por los que pasamos son distintos en todos los casos. A mí lo que me ha dado es calor, de repente me volví extra sensible. Lloraba por todo”, señaló.



En redes sociales ha dado el ejemplo con su experiencia para que otras personas se animen a contar lo que les está pasando. Santodomingo aseguró que envejecer no es algo malo y que está intentando sentirse cómoda en su propio cuerpo.

