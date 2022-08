Isabella Santodomingo ha tenido una exitosa carrera en la televisión colombiana. Se ha desempeñado como presentadora, actriz, modelo y hace poco fue participante de ‘MasterChef Celebrity’.



En la actualidad se ha alejado de las cámaras y redes sociales y está enfocada en su carrera como escritora. Ha publicado más de cinco libros y ya anunció que se encuentra trabajando en el siguiente.



Hace unas semanas, Santodomingo hizo una aparición en redes sociales para hablar de un tema sensible. La exactriz quiso compartir su experiencia con la menopausia y los cambios de la edad.



La mujer de 54 años, reveló que ha estado teniendo secuelas mentales y físicas debido a los desordenes hormonales propios de ese momento. Relató que le ha costado aceptar que su cuerpo ya no es el mismo que el de hace unas décadas.



Este proceso inició para ella en las cuarentenas de 2020 por la pandemia de covid-19. El encierro aumentó su estrés y le causó una grave ansiedad y problemas psicológicos. Incluso aseguró que esa es la razón por la que se había mantenido lejos de sus redes.



“El problema fue sentirme mal por cómo me veía, que me parece ridículo porque a mí nunca me ha importado. Esta edad sí me empezó a importar y por eso quería contarles que caí en la trampa de la vanidad”, expresó.



Según lo que dijo, empezó a notar más los aspectos de su cuerpo que no le gustaban . Esto la llevó a sentirse presionada por verse mejor y más joven.



“Yo, que siempre he sido la más comunicativa, que siempre trato de ser la más divertida, la que quiere ayudar a través del humor, y no lo tenía para mí. No tenía compasión para mí. No me gustaba como me veía. Odiaba como me sentía y de repente un día me dije ‘no puede ser que esto solo me esté pasando a mí’ ¿por qué la cobardía? Tengo un montón de gente que espera algo de mí, pero me sentí tan hipócrita porque trataba de ayudar, pero no me ayudaba a mí misma”, manifestó Santo Domingo.



La barranquillera admitió que se dejó llevar de los estereotipos y abandonó la confianza en sí misma. Aseguró que durante este periodo vivió con su hija de 26 años y se sintió alejada de los grupos de personas más jóvenes.



La exmodelo suele subir fotografías de sus viajes pasados. Esta fue tomada en San Andrés hace unos años. Foto: Instagram: @isabella.santodomingo

La reflexión de Isabella Santodomingo

En el video de su cuenta de Instagram, no solo habló sobre su experiencia personal sino que intentó aconsejar a las mujeres que están pasando por lo mismo o próximas a estarlo. La escritora explicó que a la mayoría de personas no les hablan claro sobre los cambios por los que pasarán en la etapa menopáusica.



“La gente no le da importancia y nadie se toma la molestia de decir ‘te pasa esto, a tu cuerpo le pasa esto, emocionalmente vas a pasar por varias cosas”, expresó.



Santo Domingo habló sobre la presión social que sienten las mujeres por cumplir unos estándares de belleza. Indicó que estos procesos naturales del cuerpo, como la vejez, deben normalizarse y que nadie debería sentirse mal por crecer.



“Yo no quiero que digan pobrecita Isabella, sino aprovechar el espacio para decir a las mujeres que está bien subir de peso, que no pasa nada con cumplir más de 50 años, que está bien envejecer con dignidad, tener canas. No quiero que lleguen a esta edad sintiéndose pérdidas o agarrándose de la vanidad porque todo eso se acaba”, concluyó.



El próximo año lanzará su nuevo libro’ ​​Mujer, trauma de la vida real’, donde contará las experiencias y anécdotas que tuvo desde que cumplió los cincuenta años. Isabella Santodomingo quiere mostrar que lo que le sucedió a ella, es algo común que puede pasarle a todas.

