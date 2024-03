Isabella Santiago y Juan David tienen un evidente coqueteo: ¿y Sandra Muñoz?

En ‘ La casa de los famosos ’ ya se están fortaleciendo algunas relaciones entre los participantes, hay quienes están iniciando vínculos sentimentales, como el caso de Nataly Umaña y Miguel Melfi, pero ya no son los únicos que han presentado una cercanía especial.

El modelo y empresario Juan David Zapata y la actriz Sandra Muñoz han demostrado tener algo de química frente a las cámaras. En diversas ocasiones han dejado algunos comentarios al aire que podrían ser indirectas intercambiadas.

Así como se pudo observar hace unos días cuando la manizaleña expresó sus preferencias sexuales en una conversación con sus compañeros: “A mí, a mí, a Sandra le gusta hacerlo tres veces al día mínimo”.

A lo que el paisa expresó de manera cómica: “Me sequé”, lo que le generó risas y carcajadas a los demás integrantes de ‘La casa de los famosos’. Sin embargo, Juan David también se está mostrando cercano a Isabella Santiago.

El coqueteo entre Juan David e Isabella Santiago

A pesar de que existe una evidente tensión entre Sandra Muñoz y Juan David, los participantes de la casa estudio han notado que el paisa se está interesando en la actriz Isabella Santiago.

Debido a esto, Karen Sevillano, ‘La segura’, Miguel Melfi, ‘La barbie costeña’ y Nataly Umaña se reunieron en uno de los cuartos de la casa para dialogar sobre lo que estaba sucediendo con el paisa, ya que que las ‘influencers’ notaron que había intercambio miradas con la protagonista de ‘Lala’s Spa’.

♬ sonido original - CanalRCN @canalrcn Isabella Santiago está confundida y no sabe qué es lo que verdaderamente está sucediendo con Juan David, ¿ustedes qué creen? 😳👏 Resolvamos esta y más situaciones en #LaCasaDeLosFamososCol

“Juan David no está como muy interesado que digamos en Sandra”, aseguró Sevillano. A lo que Ornella Sierra dijo: “Es como que Sandra está dándole un ochenta y él le está dando el veinte. Yo al principio creí que él no estaba dando el cien porque estaba cuidando su corazón, no quería que de pronto le hiciera un desplante, pero ahorita lo vi gateándole a Isabella”.

Los que estaban en dicha reunión comentaron entre ellos que han notado que el paisa está dejando a un lado a Muñoz y su interés por Isabella ha incrementado, puesto que suele tener muchos acercamientos hacia ella.

Al finalizar, las creadoras de contenido le recomendaron a Miguel Melfi que hablara con Juan David para conocer lo que pasaba en realidad y le preguntara sobre las expectativas que él tiene con las dos participantes de ‘La casa de los famosos’.

El "coqueteo" de Juan David que genera dudas en La casa de los famosos Colombia



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO