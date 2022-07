Isabella Santiago volvió a Masterchef luego de que la eliminaran hace unas semanas. La artista fue uno de los personajes más polémicos de la temporada y de los más aborrecidos por parte de los fanáticos en redes.



En su regreso la venezolana explicó que aún siente que debería estar en el programa. Su salida no le sentó bien y no se vio contenta de apoyar a los finalistas.



(Siga leyendo: Belinda reveló que dura hasta tres días sin bañarse).

Los que llegaron a este momento fueron Tatán Mejía, Chicho Arias, Carlos Baez y Ramiro Meneses. Sin embargo, Santiago insinuó que no está de acuerdo con que estos participantes hayan llegado tan lejos.



“Para mí, las entradas justas, son las de ‘Tatán’ y Ramiro en la final. El resto, la verdad, que no quiero ni siquiera opinar” expresó en el programa.



Para algunos esta fue una indirecta dirigida al grupo de los ‘Analfabetas del sabor’, miembros de MasterChef que desde el inicio de la competición explicaron que no eran expertos en la cocina.



Los comentarios de la modelo no cayeron bien entre los fanáticos del concurso, que la calificaron de “tóxica” y de “expresar veneno”. Además aseguró que no todos los finalistas tenían las calificaciones para estar allí.



“Yo tengo la sospecha, que un par, como que no va a estar a la altura” indicó.



Cuando llegó el momento de referirse a su paso por el programa, Santiago no escondió su decepción por haber sido eliminada. Aún considera que debería estar compitiendo por el gran premio.



“Es muy duro estar acá en la competencia, todavía no he superado este proceso. También aprendí que aprendiendo se gana. Siento que me cortaron las alas antes de tiempo” manifestó.



(Le recomendamos: Elianis Garrido contó algunos detalles de cómo conoció a su nuevo esposo).

La eliminación

Hace dos semanas Isabella Santiago salió de MasterChef tras fallar en un reto de creatividad. Todo empezó cuando ella, ‘Tatán’, Ramiro y Cristina tuvieron que competir para decidir quién podría quitarse el delantal negro.



Esta prenda se usa para identificar a los participantes que están en riesgo de salir. La que se ganó el honor en esa ocasión fue Cristina, por lo que los otros tres se disputaron su permanencia en el programa.



Al final los jurados decidieron que quien merecía salir era Isabella Santiago. La modelo no estuvo de acuerdo y aseguró que fue inesperado.



“No me esperaba esta eliminación. Era esto lo que yo veía en mis sueños, siento un vacío dentro de mí, no sé qué pensar” confesó en esa oportunidad.



En redes sociales celebraron su eliminación y se burlaron del último plato que preparó la venezolana.

Más noticias

El día en que Jack Nicholson descubrió que su hermana era su madre

Yeison Jiménez se tuvo que hospedar en un inusual lugar para dar un show

Julio Iglesias: aumentan los rumores sobre su delicado estado de salud

Las tres mujeres con las que Elon Musk ha tenido sus 10 hijos

Carlos Vargas pidió ayuda a donantes de sangre para atender a su padre

Tendencias EL TIEMPO