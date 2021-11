Los papeles de Isabel Torres, la actriz a quien le dieron dos meses de vida

El pasado 15 de noviembre la actriz española Isabel Torres dio un anuncio que sorprendió a sus seguidores de Instagram y al mundo del espectáculo de habla hispana: el cáncer de pulmón con el cual ha batallado durante los últimos cuatro años hizo metástasis en sus huesos.

A través de un vídeo publicado en su cuenta personal, la artista explica su situación y aclara que será una de sus últimas apariciones públicas antes de someterse a procedimientos quirúrgicos para hacerle frente a la enfermedad.

La actriz padece un cáncer de pulmón que ha hecho metástasis en sus huesos. Foto: Instagram: @isabeltorresofficial

“Es el último video que voy a hacer (...) En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero muy bien. Si no lo supero, ¿qué vamos a hacer? La vida es así", dijo Torres en su cuenta de Instagram.



“No saben lo que me duele; el dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay”, agregó.



A mediados del pasado mes de julio la artista hizo una publicación en redes sociales diciendo que habían cambiado su medicación y que tenía que someterse a sesiones de quimioterapia.



Eso sí, se mostró positiva y hasta bromeó con el suceso, manifestando que podía empezar a usar peluca y pestañas postizas.



“Ahora sí me voy a quedar calva, estoy asimilando porque hemos luchado durante un año y medio para que no suceda, pero ha llegado el momento”, enfatizó.



Torres, de 52 años, es reconocida en el mundo del espectáculo por haber realizado uno de los papeles protagónicos de la exitosa serie de HBO Veneno, la cual catapultó su carrera actoral.



Cabe resaltar que en 2005 marcó un antes y un después en los concurso de belleza nacionales de España al ser la primera candidata transexual en participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces, ha estado inmersa en el activismo en pro de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.



De igual forma, Isabel Torres ha estado inmersa en otras producciones españolas que la han posicionado como una de las actrices del momento en ese país. Le contamos algunos de sus logros audiovisuales más destacados.

'Veneno' - ‘La Veneno’

Este es uno de sus papeles protagónicos más destacados. Resaltó por encarnar a Cristina Ortiz, la ‘Veneno’, una activista transexual que fue muy popular en España por ser una de las primeras personas que salió en televisión publica resaltando las cualidades de una persona ‘trans’.



La serie es una producción biográfica dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, la cual contó con una única temporada de 8 capítulos. Fue estrenada en 'AtresPlayer' en 2020 logrando ser catalogada como una de las más vistas de ese año por el portal ‘Cosmopolitan’.

VENENO Trailer (2020) HBO Max VENENO Trailer (2020) HBO Max 'Veneno' tráiler oficial. Foto: AstresPlayer

'Nos vamos pa’ la Playa' - Presentadora

En 2010 resaltó en el mundo de la televisión española por ejercer como presentadora del programa. El formato consistía en mostrar la vida de la sociedad española en las playas de ese país, en un intento por fomentar el turismo a nivel nacional.



Era conocida como ‘Diva Beach’ en el programa y su papel se limitaba a mostrar los eventos y actividades glamurosas que giran en torno a la vida en las costas españolas.



'Camino a la locura'

Isabel Torres también ha hecho parte del cine independiente español protagonizando de Camino a la locura, del director de cine Ado Santana en 2008.

Camino a la locura, producida por el cienasta español Ado Santana. Foto: Ado Santana Producciones

La película cuenta la historia de Bruno , un ciudadano español que decide ir a su antigua casa de campo a descansar del trajín laboral, pero al llegar descubre que hay alguien dentro de su vivienda. Allí se encontraba su hermano Edu, quien realizaba una fiesta con algunos allegados.



A pesar de las tensiones producidas por el mal entendido entre la pareja de hermanos, Bruno decide quedarse a festejar. Sin embargo, todo parece ponerse turbio cuando la celebración empieza a salirse de control debido a un suceso que les cambia la vida a todos los presentes.



Ado santana es conocido en el mundo audiovisual español por haber producido una veintena de cortometrajes y otros cinco largometrajes en los cuales se destaca Amarillo, 30 monedas y Alzados, una grabación que resalta la gesta independentista en la región de Canarias, España.

Otros logros

Cabe destacar que durante gran parte de su carrera ha ejercido como locutora en diversos programas radiales y pódcasts. También ha sido presentadora en programas de televisión española, resaltando en producciones de la farándula como DEC, El Programa de Ana Rosa’ y Channel 4.

