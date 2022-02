La actriz y presentadora española Isabel Torres falleció este viernes 11 de febrero luego de sufrir un cáncer de pulmón que le hizo metástasis en los huesos.



La noticia fue confirmada por los familiares de Torres a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”, dice el mensaje, acompañado de una foto de la actriz de 52 años en su juventud.



Según el diario español ‘ABC’, Torres, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1969, fue reconocida por ser presentadora de programas de televisión y radio como ‘Nos vamos para la playa' (del 2010).



Su salto a la fama internacional llegó con la serie ‘Veneno’, que narra la vida de Cristina Ortiz, ‘La Veneno’. El seriado se hizo popular con su llegada a la plataforma HBO.

Su diagnóstico de cáncer

Isabel Torres fue diagnosticada con cáncer de pulmón en 2018. Sin embargo, hizo pública su enfermedad en el año 2020, según indican los medios españoles.



Torres enfrentó duros momentos con el cáncer mientras grababa la serie ‘Veneno’, pero lucho por lo que llamó el papel de su vida.



“Yo no sabía qué hacer: si morirme, si llorar, si tirarme en un sofá (...) Tuve muchas opciones, pero la que realmente me dio el valor para seguir fue que estaba rodando la serie de mi vida y, aunque fuese lo último que hacía, lo iba a hacer bien. Aunque al final dijera 'En memoria de Isabel Torres', lo iba a hacer y eso fue lo que hice”, afirmó la mujer en el mes de noviembre en entrevista con el programa ‘Sábado Deluxe’.



La actriz compartió su proceso por medio de su cuenta de Instagram: compartió videos de sus inmunoterapias y compartió el momento en que perdió el cabello por cuenta del tratamiento al que estuvo sometida.



“Esto puede durar mucho tiempo y ahí estoy luchando (...) La vida es bonita. Parece mentira, pero la valoramos cuando ya no la tenemos o cuando ya nos queda poquito. ¡Qué pena, por eso hay que vivir a tope!”, afirmó en un video en sus redes en 2020.



Pero la mujer llamó fuertemente la atención de sus seguidores el pasado mes de noviembre cuando contó que le habían dado dos meses de vida.



“Este es el último video que voy a hacer. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero. Si lo hago, muy bien. Si no lo supero, ¿qué vamos a hacer? La vida es así”, dijo en aquella oportunidad.



Isabel Torres es recordada en España por ser la primera mujer transexual de Canarias en cambiar su identidad de género en su documento de identificación DNI en 1996.



También será recordada por ser la primera mujer trans candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2015.

Sus amigos y colegas lamentaron su muerte y recordaron su dedicación y amor por su trabajo, incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad.



“Destrozados con el fallecimiento de Isabel Torres. Verla trabajar cada día en el rodaje de 'Veneno' fue una lección para todo el equipo. Su interpretación, merecedora de premios como el Ondas, queda para siempre. DEP”, escribió en su cuenta de Twitter Suma Content, productora de la serie ‘Veneno'.

Destrozados con el fallecimiento de Isabel Torres. Verla trabajar cada día en el rodaje de 'Veneno' fue una lección para todo el equipo. Su interpretación, merecedora de premios como el Ondas, queda para siempre. DEP pic.twitter.com/VQZqlvSabC — Suma Content (@sumacontent) February 11, 2022

