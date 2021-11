‘Me quedan dos meses’: actriz Isabel Torres se despide de todos en redes

“Es el último video que voy a hacer”, dijo Isabel Torres a sus más de 114 mil seguidores de la red social Instagram.



La actriz española se mostró afligida y con dificultad para hablar, a causa de la noticia que había recibido: el cáncer de pulmón que la afectaba desde 2018 había hecho metástasis en sus huesos.

Torres, de 52 años, es reconocida por sus apariciones en la pantalla con programas como ‘DEC’, ‘Channel N°4’ o ‘Nos vamos pa’ la playa’. Recientemente, hizo parte del elenco de ‘Veneno’, una serie que cruzó fronteras en el año 2020 gracias a la plataforma ‘HBO Max’.



Me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero muy bien. Si no lo supero, ¿qué vamos a hacer?

Su video supera las 500 mil reproducciones y cientos de internautas le han dejado mensajes de apoyo. Allí aprovechó para agradecer a sus fanáticos, amigos y familiares.



“En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si lo supero muy bien. Si no lo supero, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. (…) No saben lo que me duele; el dolor es lo peor que llevo, pero es lo que hay”, aseguró.



Su nombre también es recordado en España por ser la primera candidata transexual al Reinado del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de ahí, ha estado inmersa en el activismo y el apoyo a la comunidad LGBTI+.

“Si salgo de esta, me volveré a conectar. Y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos pronto, si Dios quiere. Si no, nos vemos en el cielo”, concluyó en su última aparición en redes.



Según comentó, ingresaría al hospital para someterse a más intervenciones quirúrgicas.

El día a día con cáncer

Torres reveló que padecía cáncer en marzo de 2020, pero, según el diario español ‘Heraldo’, desde 2018 había sido diagnosticada.



Ella comenzó a compartir en sus redes sociales las rutinas médicas que debía seguir, pues tenía que acudir a sesiones de inmunoterapia.



Vale recordar que el cáncer de pulmón no tiene cura en la actualidad, de acuerdo con el portal especializado ‘Medlineplus’. Eso sí, este se puede tratar, precisamente, con inmunoterapia, radioterapia, cirugía o quimioterapia.



“Me estoy dando mi sesión de cada seis semanas. El doctor me ha dicho la realidad; esto puede durar mucho tiempo y ahí estoy luchando”, comentó en un video de Instagram que superó las cien mil reproducciones durante agosto de 2020.



“La vida es super bonita. Parece mentira, pero la valoramos cuando ya no la tenemos o cuando ya nos queda poquito. ¡Qué pena, por eso hay que vivir a tope!”, añadió.

A principios de este 2021, la actriz dijo que debían detener el tratamiento, pues tenía molestias en su hígado. Sin embargo, enfatizó en que sería por unos días mientras se recuperaba de esos padecimientos.



La situación no pareció mejorar cuando en junio de este año le cambiaron la medicación.



“Ahora sí me voy a quedar calva, estoy asimilándolo porque hemos luchado durante un año y medio para que no suceda, pero ha llegado el momento”, sostuvo y se mostró esperanzada por la nueva etapa de su tratamiento mediante quimioterapias.



Además, bromeó con que podía acudir a pestañas postizas y pelucas para retomar su apariencia.

Con el pasar de los meses su estado se deterioró más y más. De hecho, compartía vídeos e imágenes en habitaciones de hospital o en camillas.



“Me acaban de meter un tubo por el esófago hasta llegar al pulmón. (…) Estoy hecha pólvora”, dijo en un video publicado en octubre pasado. En aquel momento había dicho que se sometería a un tratamiento proveniente de Estados Unidos con el fin de sobrellevar su situación.



No obstante, en las últimas horas Isabel Torres publicó el que llamó su ‘último video’.

