Si bien el mercado de teléfonos móviles está plagado de marcas y modelos para todos los gustos y necesidades, no cabe duda que Apple ocupa un lugar privilegiado en la preferencia de los consumidores. Sus equipos, los iPhone, gozan no solo de estatus sino también de la reputación que llevan los equipos de gama alta, es decir, son altamente funcionales.

(Siga leyendo: Programe sus publicaciones desde Instagram con esta nueva función).

Ahora bien, si hemos decidido probar un iPhone por primera vez, vale la pena tomarnos un instante para identificar qué modelo nos conviene más. Esta pregunta es muy válida teniendo en cuenta de que hablamos de celulares con precios que pueden ser bastante elevados.

¿Qué iPhone comprar este 2023?

Facebook Twitter Linkedin

iPhone 4 AMP Foto: EFE

Apple lanzó su primer iPhone en 2007 y el más reciente en 2022, el iPhone 14. En el mercado aún circulan modelos con varios años encima, como el iPhone 6, que se lanzó en 2014. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que las versiones viejas ya nos son una muy buena opción de compra, primero, porque tendrían que conseguirse de segunda mano y, además, la compañía ya descontinuó el soporte técnico a todos los modelos antiguos hasta el iPhone 7 y iPhone 7 Plus.



El iPhone 7 recibió cinco años de nuevas versiones desde su llegada al mercado en 2016 con iOS 10. Pasará a la historia tecnológica por ser el primero en no incluir el polémico conector de audio analógico.



¿Qué significa que ya no tenga soporte? Que no recibirá actualizaciones para su sistema operativo, acción necesaria para prevenir vulnerabilidades que den paso a ataque cibernéticos. Esto quiere decir que los usuarios que cuenten con esos modelos quedarán desprotegidos ante los ciberdelincuentes.

Actualmente, el sistema operativo de la firma de la manzana, iOS 16.2, está disponible desde el iPhone 8.

Como vemos, los primeros modelos ya no son opciones a considerar, ¿entonces cuáles sí lo son?

(También lea: Nintendo Switch: trucos que quizá no sabía qué podía hacer desde su consola).

Presupuesto y finalidad

Facebook Twitter Linkedin

iPhone X AMP Foto: EFE

A la hora de comprar cualquier celular hay dos condiciones que siempre son necesarias tener en cuenta: nuestro presupuesto y para qué vamos a usar el dispositivo. No es lo mismo elegir un teléfono móvil para hacer llamadas y estar en las redes sociales, que uno para crear contenido o jugar intensamente videojuegos.

​

“En general, siempre recomiendo primero revisar el bolsillo, ¿cuánto presupuesto tiene realmente para comprar un nuevo teléfono? Puede querer el iPhone 14 y sólo tener 2.000 soles. Sacar un equipo a cuotas le sale casi el triple; pésima opción. Lo siguiente a preguntarse es, ¿para qué quieres el equipo? Puede comprar un móvil de versiones anteriores que todavía recibirá actualizaciones”, señala al diario ‘El Comercio’ Gabriela Fierro, creadora de contenidos de tecnología y fundadora del canal ‘Desencajados Perú.



“Depende del uso que le de, si solo quiere uno para fotos y por estatus, podría ser hasta un iPhone 11 Pro Max e ir renovándolo cuando tenga oportunidad”, añade.

Un tema a tomar en cuenta es que, si buscamos equipos nuevos, encontrar una versión anterior al iPhone 11 -lanzado en 2019-, es un poco complicado. Revisando en las webs de Entel y iShop es posible encontrar aún ese modelo, incluso podríamos toparnos con un iPhone Xs o un iPhone Xr, aunque seguramente habría que hacer una búsqueda más exhaustiva.

Consultado sobre el mismo tema, Alejandro Pérez, de la cuenta de Tiktok @Metacracks considera: “Primero habría que hablar un poco de cómo han sido los iPhone. De hecho, entre el iPhone 8 y el iPhone X se dio el salto más grande que ha habido en cuanto a diseño, pues se abandonaba el botón de ‘Inicio’ y, por fin, se adquiría ‘un todo pantalla’. Sin embargo, el iPhone X funcionó casi como una versión beta de los nuevos iPhone. Es por eso que yo recomendaría optar a partir del iPhone 11, porque hay aplicaciones, programas y ciertos servicios que salen con características que los modelos viejos no tienen”.

Del iPhone 11 en adelante

Facebook Twitter Linkedin

Los nuevos iPhone tienen llamadas de emergencia vía satélite. Foto: Apple

Una constante que se mantiene en los teléfonos móviles de la firma de la manzana desde el iPhone 11 es su apartado fotográfico, el cual es doble y de 12 MP en la parte posterior, mientras que la del lado frontal también es de 12 MP. Esta tendencia se mantiene inclusive en la última versión lanzada el año pasado, el iPhone 14, y cambia únicamente en las versiones Pro de este último modelo, actualizándose hasta los 48 MP.



Otras características que también se mantienen bastantes similares son las dimensiones del equipo, el peso, la resolución de la pantalla o la memoria RAM (de 4G en todos menos en el iPhone 14, que tiene 6 GB).

Estos modelos se diferencian básicamente por el chipset, que es ‘el cerebro’ del equipo. Cada año Apple fue innovando este complemento, salvo en el iPhone 14, que continuó con el mismo A15 Bionic del iPhone 13; y que solo se actualizaría al A16 Bionic en las versiones Pro. Un mejor chipset le da a nuestro equipo mayor potencia y rapidez, es cierto, pero todas las versiones que hemos mencionado mantienen su vigencia.

(Lea: Así puede saber quién lo bloqueó de Telegram).

Facebook Twitter Linkedin

iPhone 8 AMP Foto: Apple

Considerando todos estos detalles llegamos a la conclusión de que iniciar la inmersión en el ecosistema de Apple con un iPhone 11 (en cualquiera de sus diseños) todavía ofrece al usuario una experiencia de calidad, tanto al correr diferentes aplicativos como al momento de tomar fotos o grabar videos. Es posible encontrar este dispositivo desde 2.400 soles (equivalentes a más de dos millones novecientos setenta mil pesos colombianos). Obviamente, el iPhone 12 brindará una experiencia un poco mejor.



Los iPhone 13 son, a día de hoy, la mejor compra que puede hacer si no es un profesional que crea contenido o se dedica a hacer fotografías. El iPhone 13 es potente, tiene una muy buena batería, un chipset (A 15 Bionic) bastante poderoso y es ligero. Es más, hay algunas personas que prefieren este modelo al iPhone 14, finalmente, comparten el mismo chipset.

Ahora, si es que está buscando lo más avanzado en foto y video, las opciones ideales tendrían que ser los modelos Pro del iPhone 14, el iPhone 14 Pro o el iPhone Pro Max. Estos incluyen una cámara teleobjetivo de 48 MP, una novedad total con respecto a sus versiones anteriores, además del chipset A16 Bionic. Pero tenga en cuenta que tendrá que desembolsar más de 6.800 soles (equivalentes a más de ocho millones cuatrocientos veintiséis mil pesos colombianos).

​

Un último punto, aunque no menos importante, a la hora de elegir un equipo nuevo es el tiempo de soporte que le queda. En el caso puntual de Apple, la marca le ofrece a sus iPhone entre seis y ocho años, realmente más del promedio que ofrecen los celulares Android. Teniendo este punto en cuenta, el iPhone 11 recibirá actualizaciones y parches, al menos, hasta el 2025.

Más noticias

OCDE llama atención por dominancia en comunicaciones en Colombia

Wom tiene la red móvil más rápida de Colombia, según Ookla

Escuelas en EE.UU. demandan a TikTok, Instagram y YouTube por daños mentales

(EL COMERCIO/ GDA/ PERÚ).